彰化某高職高三女「逼同學喝馬桶水」抹排泄物 校方啟動調查：公正處理

近日Threads社群瘋傳一段校園霸凌影片，疑似霸凌者掌鏡，不僅使用沾有排泄物的衛生紙，塗抹被害學生的背包、文具，還將過程拍下PO網，惡劣行徑一曝光，引發網友撻伐與批評。對此，校方緊急出面回應，指已啟動校安通報，後續將依程序「公正處理」。

彰化某高職學校驚傳校園霸凌事件，一名三年級女學生，疑將霸凌同學事蹟拍下，除了拿著沾有排泄物的衛生紙，塗抹受害學生的桌椅、座位外，甚至還傳出疑逼被害人「喝馬桶水」，囂張影片一曝光，引發譁然。

據《三立新聞》報導，如今傳出被霸凌的人不只一人，有知情網友表示，整起事件「被霸凌的人數不少」，且「大概全校（師生）都知道了」，更有網友指控，「校方疑似想要將整起事件『壓下來』」，但其中一名家長堅持報警提告為女兒討公道。

眼見爭議持續延燒，校方也在臉書發出聲明，表示得知後已進行了解、校安通報，並啟動校園霸凌處理機制，後續將依規定公正進行處理程序，並提供學生相關輔導資源及協助措施，以維護學生權益。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

