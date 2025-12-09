彰化校園廚餘回收 12／15起校方不用押車

因應禁止廚餘養豬，彰化縣環保局為解決校園廚餘問題，協調各鄉鎮市公所清潔隊清運原本應由團膳廠商回收的廚餘，但由團膳廠商載運的廚餘車，須有校方人員隨車送到清潔隊，就有學校老師抱怨上課受影響，環保局與彰化市及員林市清潔隊協調，自15日起，兩市的學校只要校方人員確認運送重量及時間並簽名、即可不用再派員隨車。

行政院公布自民國116年起全面禁止廚餘養豬，環保局為讓廚餘不再流入養豬場，行文縣內各級學校及團膳業者，將校園廚餘交由各公所清潔隊清運，目前部分由清潔隊直接到校收廚餘，部分則由團膳業者運至清潔隊，再由清潔隊載送至焚化爐處理。

清潔隊增加處理校園廚餘，有清潔隊就坦言，目前家戶廚餘去化已經造成人力上很大的負擔，還要顧及垃圾及回收清運、消毒等業務，現在又加入學校的廚餘，人力真的很吃緊；學校為等清潔隊至校收廚餘，需找地方暫放，也讓衛生問題浮現，為此縣府緊急採購廚餘桶提供各校使用。

部分校園廚餘由團膳業者載運至清潔隊，規定須由校方人員隨車，再將廚餘送到清潔隊指定地點，有學校老師就抱怨上課因此受影響，縣議員溫芝樺也呼籲縣府務必盡速提出完善配套；環保局強調，根據合約，校園廚餘原本就應由團膳業者處理，是因部分團膳業者不願清運，縣府才協調清潔隊協助處理。

環保局長江培根表示，已與學校數量最多的彰化市及員林市清潔隊協調，自本月15日起，若學校無法派員押車，可以由校方人員記錄團膳業者到校收運廚餘時間，並當場秤重記錄，再由校方簽名，團膳業者送到清潔隊後再秤重，學校人員可不必押車。