彰化桂冠精品旅館驚豔開箱

為推廣台灣星級旅館評鑑制度，並讓大眾深入了解各類優質住宿的特色，交通部觀光署曾經邀約多位知名網紅與部落客，親身開箱位於彰化的「彰化桂冠精品旅館」。這間旅館以其獨特的建築設計與極致的微服務，不僅在網路上引發熱議，更成為國人旅遊彰化時的指標性首選。

彰化桂冠精品旅館曾獲觀光署舉辦的「星好旅宿1+1」微服務心感動第一名，並在中國時報主辦的台灣旅遊大賞中勇奪「旅宿特色獎」及「人氣旅宿王」。旅館創立之初便聘請6位國內外頂尖設計師，為每間客房量身打造不同主題，將陽光、空氣、水、植物等自然元素融入室內空間。

最受旅客推崇的莫過於其「會呼吸的房間」設計。部落客阿瞇（Ammi）在開箱文中有提到，每一間客房皆規劃有6至13米高的天井與通氣窗，利用空氣對流原理使新鮮空氣不斷更替。這種設計，讓旅人踏入房門便能感受到空氣的輕盈流轉以及與自然環境共生的建築細節。

在硬體設備上，為了確保衛生無虞，旅館首創的「浴缸逆流沖洗設備」，能徹底排除管線內的積水，讓每一位房客都能安心使用按摩浴缸。三樓房型更升級為高科技奈米牛奶浴，利用超微細氣泡深層潔淨肌膚。貼心設計還包括：地板埋設熱水管以散發地溫、全棟安裝軟水系統以及隨時代升級的USB Type-C插座，滿足現代人的多元需求。

網紅展榮和展瑞兩兄弟在直播中也大力推薦，入住此處不僅能享受星級服務，更能順遊彰化的美食與古蹟。彰化市身為「小吃原鄉」，擁有肉圓、24小時供應的爌肉飯、貓鼠麵等經典美味。彰化市並且是全台古蹟密度最高的鄉鎮市。旅館鄰近中山高彰化交流道，交通極其便利，不論是前往八卦山天空步道俯瞰森林之美，或是參與春節盛事「花在彰化」，彰化桂冠精品旅館皆為旅客提供了一場深刻的身心靈放鬆旅程。