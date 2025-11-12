彰化案場雞蛋.羽毛再檢出芬普尼 農業部:全案移送檢調

中部中心／李文華彰化報導

彰化縣埤頭鄉一處養雞場，日前有4批雞蛋被檢出含超量芬普尼，為了追查汙染源，10日、11日再去採驗案場的雞蛋、飲水、飼料等檢體，結果出爐，其中在雞蛋與蛋雞羽毛，又再次檢出超量芬普尼，案場飼主涉嫌違反「動物用藥品管理法」，被加重裁罰合計12萬元，全案移送檢調偵辦。

位於埤頭鄉的這處養雞場，生產的雞蛋被檢出含有"芬普尼"農藥殘留，毒蛋已經下架回收，相關單位追查汙染源，連日兩天再去抽驗案場的雞蛋、蛋雞羽毛、飲用水、飼料、周圍農田土壤等，共計15件樣品送驗，檢測結果，

其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，都超過標準值0.01ppm。該場飼主涉違反「動物用藥品管理法」，農業部已建議彰化縣政府依該法加重裁罰。





彰化案場雞蛋.羽毛再檢出芬普尼 農業部:飼主涉違反「動物用藥品管理法」全案移送檢調圖片（圖／民視新聞）









彰化縣動物防疫所長董孟治：「該蛋雞場持續進行持動管制，並開立移動管制通知書，禁止該場雞蛋及雞隻移出場外，該蛋雞場持續驗出芬普尼汙染，縣府動物防疫所將依，違反動物用藥品管理法，加重裁罰12萬元之罰鍰。」至於案場飲用水、飼料、周邊農田等其餘檢體，都是零檢出。所以，可以確認排除飼料與附近鄰田環境污染。









彰化案場雞蛋.羽毛再檢出芬普尼 飲用水、飼料、周邊農田等其餘檢體均零檢出 確認排除飼料與附近鄰田環境污染（圖／民視新聞）





彰化縣政府11日傍晚接獲檢驗結果後，立即採取緊急管制措施。彰化縣動物防疫所長董孟治：「縣府持續採樣檢測雞隻及蛋品，直到檢驗結果確認安全通報中央，並依據中央指示始得解除移動管制，縣府持續與中央衛生，及農政單位密切聯繫，本府會配合檢方偵辦。」此外，慎重起見，彰化縣政府，週二再次至案場採集雞隻肝腎內臟、肌肉、脂肪及蛋品樣品，農業部也將持續追蹤檢驗結果。彰化縣政府再次提醒，多用於殺蟲劑使用的芬普尼，是經濟動物禁藥，如果違反規定，可依法處新臺幣6萬至30萬元罰鍰，全案移送檢調偵辦。

彰化案場「雞蛋、羽毛」再檢出芬普尼 飼主違法裁罰合計12萬元（圖／民視新聞）









