彰化桌球國手入選率非六都第一 彰德國中3男將挺進全國

▲115年15歲組青少年桌球排名賽成績揭曉，彰化縣立彰德國中囊括三席名額，男子組國手入選比例全國第二、非六都第一，彰化基層桌球實力獲全國肯定。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化傳來好消息，115年15歲組青少年桌球排名賽成績揭曉，本屆賽事競爭激烈，男子組共有260位具資格選手參賽，最終僅選拔出12位，錄取率不到5%。在如此高強度的全國選拔中，彰化縣立彰德國中即佔3席名額，展現高度培訓成效，整體男子組國手入選比例更名列全國第二、非六都第一，彰化基層桌球實力獲得全國肯定，彰化縣長王惠美肯定選手與教練們的努力與付出，獲得佳績，期勉突破自我、再創佳績。

王惠美表示，縣府長期以「扎根校園、系統培育、穩定銜接」為核心推動競技運動發展，透過完善教練制度、訓練資源與賽事歷練，讓孩子在關鍵年齡獲得足夠磨練。本次在260人選手競賽中，彰德國中脫穎而出3人，正是彰化多年深耕基層桌球的具體成果。縣府將持續配合中央競技運動政策，強化選手培訓、參賽與後勤支持機制，讓更多彰化子弟在全國乃至國際舞台上被看見，為臺灣、也為彰化爭取更多榮耀。

▲彰化縣長王惠美肯定選手與教練們的努力與付出，獲得佳績，期勉突破自我、再創佳績。（圖／彰化縣政府提供）

本屆賽事中，男生組由彰德國中選手盧識淵勇奪全國第3名，羅允呈獲得第9名、陳柏承名列第11名，三人同校入榜、同時挺進全國前12名，顯示校園訓練體系穩定成熟、具備長期累積的競技厚度；女生組方面，彰化縣桌球訓練中心代表選手謝知宸表現亮眼，拿下全國第4名，同樣站上國家級競技舞台門檻。

值得一提的是，彰化縣桌球人才培育並非一蹴可幾，而是透過大竹國小於基層階段扎實訓練、奠定技術與態度基礎，銜接至彰德國中持續強化專項與競技能力，形成國小、國中到青少年層級的三級銜續培育典範。此一完整培訓鏈結，讓選手得以穩定成長、逐級銜接，更引入本縣體育會桌球委員會資源挹注，在全國高強度選拔中展現競爭力。

依據賽事規定，本次排名賽前4名選手，將有機會代表我國參加2026年亞洲青少年錦標賽及世界青少年錦標賽。在高度淘汰的選拔制度下，彰化選手成功脫穎而出，不僅象徵個人實力的突破，也為臺灣桌球未來國際賽事儲備關鍵戰力。