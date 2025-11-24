彰化榮家創意手作花片卡 長輩在操作中啟動感官療癒

▲彰化榮家於近日舉辦「回憶花開．幸福手作花片卡」創作活動，由社工師余金英指導，帶領長輩們透過雙手與視覺重新連結生活記憶。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為提升住民認知與動作協調能力，彰化榮家於近日舉辦「回憶花開．幸福手作花片卡」創作活動，由社工師余金英指導，活動以「蒙特梭利」理念為核心，透過可觸摸、可操作的實體素材，搭配循序引導式教學，帶領長輩們透過雙手與視覺重新連結生活記憶。

余社工師說明，活動設計以簡易花瓣模型為基礎，讓每位長輩依照圖示逐步排列、組合、貼貼片，藉由「對應、排序、辨識」等過程，啟動反應力、認知整合、手眼協調等重要能力。在講師一步步帶動下，長輩們從一開始的試探，到後來能主動伸手、選色、黏貼，展現明顯的投入與專注。

過程中，長輩透過觸摸各式紙片與色彩辨識刺激感官，完成作品後也能立即獲得視覺成就回饋。不少長輩在拼貼成功後，眼神明顯亮起，甚至主動向旁人展示作品，呈現出「我做得到」的喜悅，達成成就感建立與自信恢復的活動目的。

余社工師指出，此次活動亮點包含藉由蒙特梭利式教具設計，有重複性、操作性強、具引導性等來訓練長輩手部精細動作，如撕貼、抓取、位置配對。運用圖形辨識、步驟順序、對應能力來促進認知功能。最重要的是住民在參與、分享與鼓勵彼此完成作品之間的社交互動與正向情緒。

彰化榮家主任蘇再勝表示，榮家將持續辦理相關活動，以活化長輩記憶與延緩退化為目標，強調「做中學、學中樂」，讓長輩在安全、友善環境中，以自己的節奏找回熟悉的能力，累積日常的小小成就感，也為長期照護場域注入溫暖與活力。