彰化榮家啟動節電大作戰 從日常行為改變做起

▲彰化榮家同仁參加飲水機節能設定學習。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】輔導會為配合行政院省電、減碳邁向淨零轉型的策略，日前邀請余森年老師蒞臨彰化榮家家區指導飲水機節電、LED燈具更換、鍋爐及烘衣機等大型老舊機具逐年汰換等多項節能策略。

▲彰化榮家同仁換裝LED燈具。（圖／彰化榮家提供）

彰化榮家家主任蘇再勝於家務會報提示省電節能方向，要從日常行為改變及設備汰換兩大方向進行，訂定目標，定期檢討，逐項達成。在日常行為方面，邀請飲水機保養廠商指導同仁操作夜間、假日的電源節能設定，從減少無謂耗電做起，尤其在連續假期前，提醒同仁拔掉不使用電器插頭，並請各堂隊持續宣導，住民睡覺時，善用「舒眠」功能，讓冷氣自動調整溫度，避免整夜持續運轉。

在設備汰換方面，祈於114年度完成家區照明設備全數換裝LED燈具。研討中正堂冷氣效能，透過架設屏幕阻隔冷氣外溢，搭配電風扇加快降溫、提升舒適度。評估未來在中正堂等建物屋頂設置太陽能光電系統可行性，除能透過加設之太陽光電模組板降低溫度，並能將太陽光能轉換成電能，將產生的電力全部躉售給台電。

輔導會為具體達成減碳邁向淨零轉型的策略，全面檢討逾越使用年限之定頻冷氣，選購能源效率一級的變頻冷氣，提升效能亦節省電費，彰化榮家即將啟動新的節電大作戰，從日常行為改變做起，積極辦理各項節約能源宣導活動，建立正確的節電觀念，使電力資源有效合理利用，逐年汰換老舊機具、強化負載管理，完善各項節能策略。