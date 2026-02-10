彰化榮家寒冬送暖 貼心膳食照顧住民健康

▲每天早餐都有長輩愛喝的豆漿及稀飯。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】近日寒流來襲，氣溫驟降，為讓住民在寒冬中感受到溫暖與關懷，彰化榮家特別用心規劃禦寒與飲食照護措施，不僅貼心準備暖身薑湯，更全面考量糖尿病住民及特殊飲食需求，亦同步準備無糖豆漿作為替代選項，讓糖尿病住民在兼顧健康的同時，也能安心享用溫熱飲品，深獲住民好評。

▲護理師及照服員陪伴長輩用餐。（圖／彰化榮家提供）

在每日餐食規劃方面，榮家營養師與廚房團隊密切合作，依不同健康需求設計多元菜單，除一般餐食外，亦備有糖尿病餐與素食餐盒，確保每位住民都能獲得適合自身狀況的營養攝取。透過精準的熱量與營養控制，讓住民吃得健康、吃得安心。

▲天氣嚴寒時貼心準備薑湯。（圖／彰化榮家提供）

早餐菜單同樣展現巧思與用心，近期推出的蒸蛋、豆棗花生及苦瓜悶豆司，不僅口感細緻、味道入味，更兼顧低油、低鹽與高營養原則。多位住民表示，蒸蛋滑嫩順口，豆棗花生香氣十足，苦瓜悶豆司雖為家常菜色，卻能將苦瓜的甘味與豆製品完美融合，讓人食指大動，「吃得出來廚師真的很用心」。

為進一步提升環境衛生與作業效率，彰化榮家近期亦添購4台廚餘車，優化廚餘分類與運送流程，減少異味與病媒蚊滋生風險，營造更乾淨、舒適的用餐與生活環境。此舉不僅提升工作效率，也展現榮家對食品安全與環境管理的重視。

彰化榮家蘇再勝主任表示，照顧長輩不只是提供基本生活所需，更重要的是從細節中落實關懷。未來將持續依住民健康狀況與季節變化，滾動式調整餐飲內容與照護措施，並傾聽住民回饋，不斷精進服務品質，讓每位住民都能在安全、健康與溫暖的環境中安享生活。