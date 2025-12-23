▲彰化榮家戰傷官兵收容演練，強化大量傷患湧入應變能量。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】因應區域情勢變化及國軍戰時後送需求，為提升面對大量戰傷官兵湧入時的緊急應變能力，彰化榮家於今(23)日舉辦「戰傷官兵大量傷患收容安置演練」。本次由蘇再勝家主任全程督導，全面強化榮家在戰時收容任務中的整備能量與應對效率。

本次演練情境設定為戰況激烈，前線官兵於短時間內大量受傷，後送到榮家指定收容點。演練開始後，通報小組立即啟動緊急程序，並迅速完成人員召集，接收小組則依照大量傷患湧入流程進行動線規劃與場地布置，設置臨時檢傷站、緩衝區及安置區，確保後送流程順暢。

面對「短時間大量到位」、「多重傷害類型」、「資源有限」等複合式挑戰，參與人員在壓力情境中驗證通報、指揮及醫療處置等環節之整合效率，並協助負傷官兵安置至安全區域，確保後送流程不因傷患突增而中斷。全體同仁配合緊密，過程秩序良好，展現出榮家面對大量傷患湧入時的運作能量與壓力處置能力。

彰化榮家蘇再勝主任表示，榮家平時為退除役官兵提供長期照護，戰時則肩負後送與收容傷患的重要任務。大量傷患湧入往往最具挑戰性，稍有流程不清或資源分配不當，即可能影響救治效率。透過此類情境演練，不僅能強化各小組熟悉程序與角色定位，也能及早發現指揮調度、空間配置與醫療器材等可能不足的環節，讓榮家在實際情況中能更從容應對。他強調，戰時支援任務需要平時持續訓練，未來將依檢討結果逐步強化整備。