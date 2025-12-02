



彰化榮家今日為戶外公共藝術彩繪畫作「田中組曲」，隆重舉辦感恩揭幔儀式，感謝熱心繪製的作者，也是彰化在地傑出的畫家曾永錫老師，以及慷慨捐助經費的住民林文照先生。

這幅大型畫作，坐落於榮家中華路與中興路交會處，顯眼的大馬路旁，畫作裡將彰化榮家、彰化高鐵站、田中火車站、田中馬拉松、田中乾德宮媽祖廟、稻草人藝術節、八堡圳、陳羅蜜蜂公園、松柏嶺松嶺之星景觀塔及鼓山寺等十項田中地區代表性地景，巧妙地融合於繽紛和諧的畫面。

廣告 廣告

彰化榮家戶外公共藝術「田中組曲」 隆重舉辦感恩揭幔儀式

榮家蘇再勝主任表示，非常感謝優秀的在地畫家曾永錫老師，以生花妙筆，化腐朽為神奇，將原來是榮家配置圖，因風化凋落廢置於路旁的大鐵板，變成家區的新亮點。也感謝榮民林文照先生慷慨解囊，支援畫作經費；更感謝常年贊助本家藝文展覽等活動的優質企業欣雲天然氣股份有限公司。

公益贊助榮家辦理活動的欣雲天然氣公司林裕盟董事長表示，很高興能善盡一點社會責任，參與榮家舉辦的美麗饗宴，讓我們的環境更美好，精神生活更充實豐富。

此外，陸海空軍相互關懷協會亦以行動傳遞溫暖，由崔景惠副理事長帶領莊遠分會長及兩位助理蒞臨本家，捐贈涼被等愛心物資。協會長期支持退除役官兵，此次的關懷更為活動增添一份溫馨與力量，讓住民深切感受到社會的善意與支持。

田中鎮碧峰里里長蕭文忠也表示，在天朗氣清的初冬，親近坐落於路旁的這幅美景畫作，內心油然生起平靜的清涼悅樂之感。住民戴嘉慧表示，每次經過這個角落，欣賞這幅作品，真是越看越喜歡。豐富的色澤，散放充沛的能量，為生活加分，也為住民的幸福加分。

更多新聞推薦

● 12/25行憲紀念日台鐵加開10班車 12/3凌晨0時起開放訂票