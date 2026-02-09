彰化榮家手作春聯迎新年 長輩親自動手樂開懷

記者張溎壕／彰化報導

農曆春節腳步將近，彰化榮家今（9）日舉辦創意春聯手作活動，長輩們拿著剪刀與色紙專心創作，在聊天、互助與笑聲中提前感受過年氣氛，也剪出屬於自己的新年祝福。

為讓住民活動手指、活化腦力，同時營造年節氛圍，彰化榮家特別邀請長期深耕社區教學的康寶玲老師到場指導；課程從基礎開始，老師一步一步示範，先剪出象徵迎春納福的「春」字，再做出吉祥的橘子與葉片，最後進階到「馬上有錢」元寶圖案。

一開始不少長輩直說「很久沒拿剪刀了，怕剪壞」，但在老師耐心提醒與志工協助下，大家逐漸上手，神情愈來愈專注。有人邊剪邊笑說：「慢慢剪也很好玩」，還有人剪成功後開心展示成果，像小朋友交作業一樣，現場氣氛輕鬆愉快。

完成剪裁後，長輩們把圖案貼在金黃色底、紅色上層的紙卡上，並用泡棉墊高增加立體層次，再以金色小花裝飾點綴。有人堅持橘子要放中央「比較旺」，也有人認為元寶要排成一排「才會發財」，大家邊討論邊創作，像開小型設計會議。

作品完成後，一張張紅金相間、立體感十足的春聯排開展示，長輩們互相欣賞、互相稱讚，不時傳出「這張真漂亮」、「帶回房間要貼門口」的聲音，笑聲與掌聲此起彼落。

彰化榮家主任蘇再勝表示，透過手作春聯活動，不僅讓長輩提前感受過年的喜悅，也能訓練專注力與手部精細動作、延緩退化，同時促進彼此聊天互動，減少孤單感，讓年節文化自然融入日常生活；許多長輩完成作品後都露出成就感十足的笑容，這正是活動最大的意義。

為迎接農曆新年，彰化榮家舉辦創意春聯手作活動，長輩們動手剪貼、互相交流，在溫馨氣氛中提前感受年節喜氣。（記者張溎壕攝）