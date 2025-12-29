彰化榮家才藝暨趣味競賽 安養、養護與日照學員同樂

▲彰化榮家舉辦才藝暨趣味競賽，安養、養護與日照學員同樂。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為豐富長輩生活、促進身心健康，彰化榮家於日前辦理才藝競賽及趣味競賽活動，邀請安養與養護住民及日照中心學員共同參與，透過動靜兼具的競賽設計，營造安全、歡樂的交流時光。

率先登場的是才藝競賽，內容包含撞球、象棋及桌球比賽，讓偏好動腦或技巧型活動的長輩展現所長。撞球比賽中，參賽者沉穩瞄準、展現技巧；象棋對弈過程運籌帷幄、彼此切磋；桌球比賽節奏明快，讓長輩在來回擊球中活動筋骨、展現活力。才藝競賽各項均取前3名，肯定長輩長年累積的興趣與能力。

廣告 廣告

接續辦理趣味競賽活動，內容包含多項結合運動與遊戲元素的項目，每項安排15人參加，並依安養與養護住民分組計名次，各組取前5名。「高爾夫推桿」透過穩定出桿訓練手眼協調與專注力；「棒球九宮格」與「九宮格套圈圈」考驗準確度與控制力；「丟沙包比賽」則拉長距離增加趣味與挑戰性，讓不同體能狀況的長輩都能在合適節奏中投入，享受運動與互動的樂趣，現場氣氛熱絡溫馨。

活動全程由工作人員陪伴協助，確保進行順利與安全。彰化榮家主任蘇再勝表示，透過分日辦理的多元競賽，不僅促進住民健康與交流，也讓長輩在參與中感受到被尊重與被看見的溫暖。未來榮家將持續規劃結合健康促進、社會互動與生活樂趣的活動，營造支持性與友善的照護環境，陪伴住民在日常生活中維持活力與笑容。