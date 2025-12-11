彰化榮家推預立醫療照護 住民家屬共簽醫療決定

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為讓長輩在未來醫療照護中擁有更多自主權，彰化榮家今（11）日與臺中榮總埔里分院安寧團隊合作，完成「預立醫療照護諮商(ACP)」與「預立醫療決定(AD)」簽署，住民與家屬一同討論與填寫文件，為生命後段旅程預先做好最理想的醫療選擇。

彰化榮家表示，此次活動不僅邀請住民參與，多位家屬也一同加入，有的親自到場，有的透過視訊遠端參與，透過家人與長輩面對面的互動，讓每一份醫療決定都建立在充分理解與相互支持的基礎上。

護理師許雅茹說明，諮商過程由安寧醫師、護理師與心理師組成跨專業團隊，運用簡單易懂的圖示、案例分享，說明預立醫療決定的重要性，包括在重病或失能時，是否接受急救、維生醫療或人工營養等選擇。她強調，透過圖像化與實例說明，能讓住民及家屬快速理解複雜醫療資訊，並在安全、支持的環境下討論意願。

彰化榮家攜手安寧團隊，陪伴住民與家屬共同完成醫療照護諮商，讓長輩在理解與支持中做出自主選擇。（彰化榮家提供）

住民與家屬在諮商過程中，能坦誠表達自己的想法，也能聆聽彼此的心聲。多位家屬分享，這樣的共同討論是非常珍貴的經驗，不僅讓彼此心更靠近，也幫助家庭在面對未來醫療挑戰時，有更清楚的方向。安寧團隊提醒：「越早溝通，就越能避免未來面對醫療抉擇的徬徨與遺憾。」

彰化榮家主任蘇再勝指出，推動預立醫療照護諮商並非放棄治療，而是在長輩仍可清楚表達時，依自身價值與信念提前做出合宜的醫療選擇。「善終是一段被理解、被尊重的旅程，我們希望長輩與家屬能在共同討論與陪伴中，安心做出屬於自己的決定。」

活動結束後，多位住民表示，透過與家人的討論，不僅釐清了自身的醫療意願，也感受到被尊重與關心的溫暖。未來，彰化榮家將持續與臺中榮總埔里分院安寧團隊合作，打造尊重生命自主、友善且溫暖的照護環境，讓每位長輩的生命後段旅程都能在安心與尊嚴中前行。