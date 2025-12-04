彰化榮家推高齡吞嚥照護 小港醫院示範教學助長者復能

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為提升長者飲食安全與口腔健康，彰化榮家今（4）日舉辦「高齡者吞嚥與口腔健康推廣活動」，特別邀請高雄市立小港醫院專業團隊到場示範教學，並進行跨領域交流。活動吸引了多位住民及護理人員參與，現場氣氛熱鬧，笑聲與討論聲交錯，呈現出溫馨又專業的互動場景。

彰化榮家與小港醫院合作舉辦吞嚥與口腔健康活動，透過功能量測、復能訓練及專業示範，加強長者吞嚥安全與口腔照護。（彰化榮家提供）

保健組長陳宛汝表示，自112年起，彰化榮家與小港醫院合作推動「高齡者吞嚥訓練與口腔照護計畫」，計畫內容包括吞嚥功能量測、個別化訓練課程、復能實作以及成效追蹤。

陳宛汝指出，計畫推動至今，多位住民已明顯改善吞嚥能力，嗆咳情況減少，吃飯更安全，也讓長者的生活品質提升。她強調，跨領域合作結合護理、語言治療與醫療專業，對高齡者照護成效顯著。

活動亮點之一，是小港醫院特別致贈「下巴阻抗運動球」給住民，作為長期復能訓練工具。該運動球直徑約10公分，可透過夾住下巴做等長收縮（夾住10秒）或等張運動（重複擠壓10次），有效訓練舌骨上肌群，增強吞嚥肌力，降低嗆咳與進食風險。語言治療師王奕樺現場示範正確操作方式，並親自指導住民如何安全練習，讓復能訓練延伸到日常生活中。

彰化榮家主任蘇再勝表示，非常感謝小港醫院一年來的專業投入與支持，贈送運動球不僅具象徵意義，更是延續復能訓練的重要工具。他指出，彰化榮家將持續與醫療與學術單位合作，深化多元照護策略，打造高齡友善、溫暖有尊嚴的照護環境，讓住民在熟悉環境中享有安全、健康的生活。

現場畫面生動，長輩們在指導下認真操作運動球，有些長輩邊練邊笑，互相加油打氣；護理人員則仔細觀察學習，準備將訓練技巧融入日常照護。陳宛汝表示，透過持續的訓練與專業指導，住民不僅能維持吞嚥能力與口腔功能，也能安心享受各式美食，延續生活的樂趣。

此次活動不僅提升了長者照護品質，也讓護理人員學習到新的復能訓練技巧，彰化榮家期望透過跨領域合作，打造「吃得安心、吃得健康、吃得開心」的高齡友善環境。