▲彰化榮家提升住民春節用藥安全，落實日常服藥指導與關懷。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】隨著農曆年節的到來，為確保安養住民其慢性病藥品備足及用藥安全，彰化榮家於日常照護中，針對功能與認知能力逐漸減退之住民，持續加強自行服藥指導與關懷，並透過照護人員不定時觀察與適時衛教，協助住民維持正確用藥行為，降低用藥錯誤風險。

榮家護理師許雅茹表示，在日常照護過程中，照護團隊會視住民個別狀況，加強說明藥物用途、服用時間與劑量，並協助住民辨識藥袋標示與藥品外觀，確認其是否能正確理解及執行用藥方式。對於記憶力或判斷力退化之住民，則透過反覆提醒與個別指導，例如於藥袋上寫上大字易於辨識、協助排入藥盒等方法，強化其服藥安全。此外，護理師亦不定時關心住民實際服藥情形，觀察是否有漏服、誤服或身體出現其他不適等狀況，並即時提供用藥衛教與專業協助，必要時照會藥師或安排門診評估調整，確保住民用藥安全無虞。

榮家藥師薛桂如也提醒，因應春節假期許多醫療院所減診或停止門診、藥品調劑服務，為避免使用慢性病連續處方箋的民眾用藥中斷，中央健康保險署援例放寬領藥規定，若其慢性病用藥會於春節期間(2/14~2/22)服用完畢者，可提前自1/31~2/13期間回診或預領下個月用藥，準備足夠藥品安心過年。

彰化榮家主任蘇再勝表示，透過護理人員日常且持續性的用藥指導與關懷，不僅能提升安養住民自行服藥的正確性，也有助於延緩功能退化、維護健康與生活品質，未來持續落實個別化照護，提供住民安心、周全的照護服務。