▲彰化榮家攜手中榮埔里分院協助住民完成預立醫療決定。

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為了讓住民在未來的醫療照護中擁有更高的自主權，彰化榮家今日攜手臺中榮總埔里分院－安寧團隊完成「預立醫療照護諮商(ACP)」與簽署「預立醫療決定(AD)」。除住民參與外，多位家屬也同步加入，家屬可親自到場也可採視訊遠端參與，與住民一起完成相關文件填寫，在理解與互相支持中，為彼此預先做好最理想且溫柔的醫療選擇。

榮家護理師許雅茹說明，諮商過程中由臺中榮總埔里分院安寧醫師、護理師與心理師組成跨專業團隊，透過簡單易懂的圖示與案例分享，帶領住民與家屬了解預立醫療決定（AD）的重要性，包括重病或失能時是否需接受急救、維生醫療或人工營養等選擇。讓住民與家屬能坐下來坦誠討論彼此的想法，不僅讓住民能清楚表達自己的意願，也讓家屬了解並尊重住民最真實的選擇。多位家屬分享，這樣的共同填寫與討論，是很珍貴的一刻，讓彼此的心更靠近，也更有方向面對未來可能的挑戰。安寧團隊強調：「越早溝通，就越能避免未來面對醫療抉擇的徬徨與遺憾。」

彰化榮家主任蘇再勝表示，推動「預立醫療照護諮商」並不是選擇放棄治療，而是在長輩仍可清楚表達時，依自身價值與信念提前做出合宜的醫療選擇。「善終是一段被理解、被尊重的旅程。我們希望長輩與家屬能在共同討論與陪伴中，安心地做出屬於自己的決定。」未來，彰化榮家將持續與臺中榮總埔里分院安寧團隊攜手合作，打造更友善、更尊重生命自主的照護環境，讓每一位長輩的生命後段旅程，都能在溫暖與尊嚴中前行。