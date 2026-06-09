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▲彰化榮家攜手國衛院培育專業照護人才，打造優質失智照護環境。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為持續提升失智症照護專業能力，增進第一線照服員對失智長輩的理解與照顧技巧，日前國家衛生研究院嚴嘉明教授團隊與彰化榮家攜手辦理12小時「認識失智症教育訓練」，透過專業課程與實務分享，協助照服員、社工師、護理師建立正確照護觀念，提升失智照護品質與服務能量。

嚴嘉明教授說明，此次課程內容涵蓋失智症認識、常見精神行為症狀處理、溝通技巧、非藥物照護介入及日常活動設計等主題，以淺顯易懂方式結合理論與實際案例，帶領照服員深入了解失智長輩需求，並透過互動討論與情境演練，增進照顧應變能力。

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嚴教授特別強調「以人為中心」的照護理念，鼓勵照服員從長輩生命經驗與情感需求出發，運用同理心與耐心陪伴失智長輩，減少焦慮與不安情緒，營造更友善、溫暖的生活環境。第一次參與此課程的許姓學員課後分享，過去面對失智長輩時，常因不熟悉照護技巧，遇到長輩情緒激動或抗拒時容易感到無助與挫折，也擔心自己無法妥善回應長輩需求。透過此次訓練，不僅增進失智症照護知識，也學習到如何運用耐心傾聽、轉移注意力及正向引導等方式與長輩互動，發現長輩情緒能穩定，彼此關係也更融洽，讓照護工作更有信心與成就感。

彰化榮家主任蘇再勝表示，隨著高齡化社會來臨，失智症照護需求日益增加，第一線照護人員的專業能力更顯重要。感謝國衛院長期投入失智症研究與教育推廣，透過專業資源共享，協助榮家提升照護品質，未來也將持續辦理相關教育訓練與多元活動，打造更優質且具溫度的照護環境，讓住民長輩獲得更完善的照顧與陪伴。