▲彰化榮家攜手縣府宣導意定監護，長輩預為規劃安享晚年生活。

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為協助榮家長輩在意思能力尚健全時，能預先規劃自己的生活及財產安排，彰化榮家日前特地邀請彰化縣政府社會處長青福利科賴詩純社工師蒞家，向住民們宣導「意定監護」及「監護宣告」相關法律概念。這場宣導活動旨在提升長輩對自身權益的認識，鼓勵他們自主決定未來的照護安排，確保即使面對失智或失能，生活品質與尊嚴仍能獲得保障。

彰化縣政府社會處賴社工師以深入淺出的方式，講解民法的「意定監護」制度及釐清與「監護宣告」兩者的不同，現場住民長輩熱烈參與，也提出許多疑問，講師一一解答說明。她指出，不同於傳統「監護宣告」需由法院指定監護人，「意定監護」允許長輩在意思能力尚健全時，與自己信任的受任人（不限於親屬），透過公證方式預先訂立契約，約定未來失能時由其擔任監護人。賴社工師強調，這項制度賦予長輩高度自主權，可以約定監護人執行職務的範圍，包含生活照護、醫療養護及財產管理等事項，從根本上保障了長輩對未來生活的決策權。契約在本人受監護宣告時才會生效，法院會裁定由長輩選定的受任人擔任監護人，執行監護職務。

廣告 廣告

為了讓生硬的法律條文更容易被吸收，賴社工師特別安排了「有獎徵答」進行互動，結合實際生活情境設計問題，例如「意定監護是自己選擇監護人，而監護宣告是由法律指定，對嗎？」、「簽訂意定監護契約必須完成公證程序才有效力嗎？」。現場住民們踴躍舉手搶答，笑聲不斷，氣氛熱烈，藉由互動加深了長輩對法律概念的印象，也提高了長輩對自身權益的關注度。

彰化榮家蘇再勝主任表示，榮家不僅是長輩安養的居所，更是守護長輩權益的後盾。本次與縣府合作辦理宣導，是落實老人保護與尊重自主意願的重要作為，鼓勵住民積極瞭解相關法律保障，提早規劃，確保個人意願能夠被尊重與執行。他強調，未來仍將持續與各界資源合作，共同為長輩們構築一個安心、有尊嚴的晚年環境。