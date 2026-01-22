▲彰化榮家攜手長榮樂齡辦理麵包手作活動，陪伴長輩創造幸福滋味。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為落實高齡友善照護理念，豐富行動不便長輩的日常生活，彰化榮家於今(22)日特別在住民房舍內規劃手作活動，結合長榮樂齡學習資源，辦理「紅豆及奶酥麵包DIY烘焙課程」，讓長輩在熟悉、安全的居住環境中，也能參與多元活動，感受動手創作的樂趣與人情溫度。

榮家護理師陳麗芬表示，考量部分長輩行動受限、不便前往公共活動空間，這次由社工、照服員組成行動服務團隊，將烘焙課程直接帶進房舍。活動由專業烘焙講師示範製作流程，並依長輩身體狀況與操作能力調整步驟，從認識食材、揉製麵糰、包入紅豆與奶酥餡料，到簡易塑形，每個環節皆有工作人員在旁耐心協助，確保活動安全又有參與感。

活動過程中，香氣四溢的麵包逐漸成形，不僅刺激長輩嗅覺與味覺，也喚起對過往生活經驗的美好回憶。長輩們一邊動手製作，一邊分享年輕時做點心、過節備料的往事，現場氣氛溫馨熱絡，笑聲不斷。即使無法久坐或長時間操作的長輩，也能透過觸摸麵糰、協助包餡等方式參與其中，感受到被尊重與重視。

多位參與長輩表示，平日生活較為單調，能在房舍內體驗烘焙活動十分難得，看著自己親手完成的紅豆與奶酥麵包，內心充滿成就感與喜悅；有長輩更開心地表示，麵包香味讓人彷彿回到年節時與家人一同準備點心的溫暖時光。

彰化榮家主任蘇再勝表示，手作活動不僅能提升行動不便長輩的生活品質，更有助於促進手部肌力、延緩功能退化，並透過互動與陪伴，強化心理支持與情緒安定。未來將持續結合長榮樂齡及社會資源，設計更多元、貼近長輩需求的活動內容，讓每位住民都能在安全、尊嚴與關懷中，享有充實而有溫度的頤養生活。