▲彰化榮家支持在地田中馬拉松，以健康活力投入照護工作。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化榮譽國民之家多位同仁運用工作之餘，參加彰化地區最熱情的「田中馬拉松」活動，以實際行動展現彰化榮家團隊的活力與運動精神。田中馬拉松有「最具人情味」的美稱，本家同仁在繁忙的照護工作之餘，也積極參與這項深具地方特色的大型運動盛會，展現對在地文化的認同與支持，更透過強健體魄、維持身心健康，為照顧住民長輩儲備充沛的體力與精力。

本次參與活動的同仁充分展現彰化榮家的團隊活力，多位同仁更攜家帶眷共同參與這場盛大的活動，攜手配偶和孩子們，體驗路跑的樂趣，也同時傳承健康運動的理念及營造同仁家庭溫馨氛圍。彰化榮家政風室深知田中馬拉松吸引數萬名跑者及加油團共襄盛舉，是極佳的宣導平台。在本次賽事中，以路跑結合宣導的多元方式，向熱情的跑者、在地鄉親及觀光客傳遞「廉政透明、全民參與」的核心理念，成功地將民主法治與誠信精神融入路跑的歡樂氛圍中。

彰化榮家主任蘇再勝表表示，彰化榮家很重視每一位員工，鼓勵同仁們培養正當的休閒興趣，不僅能鍛鍊身體、紓解壓力，更能增進家庭情感，也同時將這份正能量將帶回工作崗位，讓住民長輩感受到同仁的活力與熱忱，以更飽滿的熱情為住民長輩們提供優質的照護服務。