▲彰化榮家日照中心爺奶手做蘿蔔糕，炊出懷舊好滋味。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】時序入冬，寒冬送暖之際，彰化榮家附設日照中心於昨(20)日辦理一場「手作懷舊蘿蔔糕」活動，讓長輩在日照中心也能感受溫馨的季節氣氛，這不僅是一堂單純的烹飪課，更是活絡長者心靈、豐富生活樂趣的寶貴時光。

日照中心主任葉儒旻表示，為確保長輩製作過程的安全與順暢，工作人員事先進行了周詳且專業的部署，除了嚴選當季新鮮白蘿蔔、徹底清潔消毒所有器具外，更貼心地考量長輩手部力量，準備易於操作的輔助工具。所有食材份量皆精確量測、分類擺放，以確保新鮮衛生，並在活動前詳細解說每個步驟的注意事項，營造一個安全、舒適且充滿信賴感的製作環境。

廣告 廣告

活動在一片歡樂聲中正式展開，首先是考驗手藝的「刨白蘿蔔絲」，長輩們紛紛展現出大廚的好手藝，儘管動作已不如年輕時俐落，但他們專注的神情與有條不紊的動作，絲毫不減風采。隨後進入「攪拌粉漿」環節，長輩們將蘿蔔絲與在來米粉、水及調味料緩緩攪拌均勻，粉漿從稀薄到濃稠的變化，牽動著大家期待的眼神。最後，將混合均勻的蘿蔔糕糊送進電鍋進行「蒸炊」。

在等待的空檔，大家你一言、我一語地熱絡聊起製作蘿蔔糕的訣竅與經驗，溫馨的交流讓中心充滿笑聲。當熱騰騰的蘿蔔糕出鍋，香氣瞬間瀰漫，長輩們迫不及待品嚐自己親手做的成果。臉上洋溢著無比滿足與驕傲的笑容，紛紛讚嘆：「這記憶中的好滋味，比買的更香、更好吃！」

彰化榮家主任蘇再勝表示，這次手作蘿蔔糕活動看到長輩們專注地刨絲、攪拌，品嚐成果時那份由衷的笑容與成就感，我們深感欣慰。他強調，將持續規劃更多結合生活、文化與心靈療癒的手作活動，目標是用愛與專業的陪伴，豐富長者晚年生活，讓他們每天都過得開心、充實且充滿尊嚴。