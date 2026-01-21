▲彰化榮家日照中心長輩巧手拓印紅包變燈籠。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】隨著農曆春節將至，為了讓長輩們提前感受濃厚的節慶氛圍，彰化榮家日照中心於今(21)日特別策劃了「紅包拓印賀新春」活動。透過指尖的藝術與創意的結合，長輩們不僅親手製作出獨一無二的紅包袋，更將其變身為精緻的手作燈籠，現場洋溢著歡笑與紅騰騰的喜氣，讓這個冬日充滿了溫暖的年味。

日照中心主任葉儒旻表示，為了讓長輩們能順利完成作品，活動開始前，工作人員可謂下足了功夫，從上百種圖案中精挑細選出代表吉祥如意的「福」字、生動活潑的年節生肖以及象徵富貴的牡丹花等拓印模板。除了多樣化的模板，中心也特別準備了色澤飽滿的金、銀兩色油墨與高品質的紅包袋，確保每一位長輩都能在安全且具質感的操作環境下，挑選出最心儀的樣式，開啟這場創意之旅。

活動過程中，長輩們專注地挑選喜愛的模板，並在工作人員的引導下，一手穩住模板、一手規律地進行拓印。這看似簡單的動作，其實蘊含了對長輩手部細微肌肉與手眼協調能力的絕佳訓練。看著金色的圖案在紅色的袋面上緩緩浮現，長輩們紛紛露出驚喜的表情。拓印完成後，中心更安排了進階挑戰一一將數個親手拓印的紅包袋，透過摺疊與黏貼，拼湊成一盞紅火閃亮的燈籠。看著自己手作的紅包袋變身成玲瓏剔透的裝飾品，長輩們成就感十足，紛紛提著燈籠互相欣賞，分享創作的心路歷程。

彰化榮家主任蘇再勝表示：「過年對長輩而言，不僅是時光的流轉，更是一份情感的寄託。我們希望透過這次的拓印活動，讓長輩們不再只是被動地接受節慶安排，而是能透過自己的雙手創作出屬於自己的年節記憶。看到長輩們在活動中眼到、手到、心到，展現出驚人的專注力與笑容，就是我們最大的動力。未來中心將持續推動各類感官與肌力訓練結合的節慶活動，讓日照中心成為長輩們發揮創意、感受尊嚴的第二個家。」