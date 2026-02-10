彰化榮家春節前加強長者用藥管理 確保慢性病安全

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆春節將至，為避免長輩慢性病用藥中斷及錯誤服藥風險，今（10）日，彰化榮家提前啟動用藥關懷機制，由護理師與藥師團隊持續觀察、指導與衛教，協助住民安全、正確服藥，守護健康，安心過年。

彰化榮家春節前啟動用藥關懷，由護理師與藥師團隊加強指導與觀察，確保住民慢性病用藥正確、安全。（彰化榮家提供）

隨著年齡增長，部分長者的功能與認知能力逐漸退化，容易忘記服藥、重複服用或服用錯誤。彰化榮家在日常照護中，持續透過護理人員的細心觀察與衛教，協助住民維持正確用藥行為。

護理師許雅茹表示，照護團隊會依每位住民的身體狀況及認知能力，加強說明藥物用途、服用時間及劑量，並親自協助辨識藥袋標示及藥品外觀，確保住民能正確理解並落實服藥方式。「對於記憶力或判斷力退化的住民，我們會反覆提醒，甚至在藥袋上寫上大字標示，或將藥品排入藥盒，讓他們更容易辨識，減少用藥錯誤。」許護理師說。

現場可見，護理人員耐心陪伴住民，示範如何正確將藥品從藥盒取出，並確認每位長者理解用藥方式。有的長者一邊聽護理師說明，一邊笑著點頭表示「我懂了」，場面既溫馨又有秩序。

除了日常指導外，護理人員也不定時觀察住民實際服藥情況，注意是否有漏服、誤服或出現其他不適症狀。對於有異常情況的住民，護理人員會即時提供衛教，必要時會聯繫藥師，或安排門診評估與調整用藥。

榮家藥師薛桂如提醒，春節期間部分醫療院所可能減診或停止調劑服務，為避免慢性病用藥中斷，中央健康保險署已放寬連續處方箋領藥規定。若住民的慢性病用藥會於春節期間（2月14日至22日）服用完畢，可於1月31日至2月13日提前回診或預領下個月藥品，確保過年期間用藥不中斷。

彰化榮家主任蘇再勝表示，透過護理人員日常且持續性的用藥指導與關懷，不僅能提升住民自行服藥的正確性，也有助於延緩功能退化、維護健康與生活品質。

蘇再勝他指出，未來榮家將持續落實個別化照護，提供住民安心、周全的照護服務，讓長輩們在節慶期間也能感受到溫暖與安全。