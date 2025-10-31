▲彰化榮家歡慶第47屆榮民節，登山健行、表揚楷模洋溢榮耀與感恩。

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為慶祝第47屆榮民節，彰化榮家今（31）日舉辦「健行同樂、致敬榮光」系列活動，上午由家主任蘇再勝率領長輩與職員工展開登山健行活動，沿途欣賞田中鎮秋日晨景，氣氛熱烈。終點設於田中森林公園，並舉行趣味摸彩，由依必朗、盛香堂、盛香珍及奕瑪國際行銷股份有限公司等愛心企業熱心贊助獎品，讓長輩們在運動健身之餘，也感受到企業溫情與社會關懷。

蘇主任表示，榮民節不僅是向退除役官兵致敬的節日，更象徵著榮民堅毅、奉獻與感恩的精神傳承。榮家特別以健行活動作為開場，希望長輩們走出戶外、促進健康，同時在彼此的互動中重溫昔日袍澤情誼，展現榮家家庭般的溫暖氛圍。

下午接續舉行「榮民節表揚大會」，除表揚榮民楷模、優秀職員工外，並頒發感謝狀予長期熱心服務與公益演出的團體，感謝各界多年來對榮家的支持與奉獻。典禮現場氣氛溫馨莊重，長輩們在掌聲與祝福中，共度一個充滿榮耀與感恩的節日。

活動並邀請「東豐生活樂團」帶來精彩舞蹈及音樂演出，曲目包含〈心情歌路〉、〈我的心裡只有你沒有他〉、〈月亮代表我的心〉、〈我們不一樣〉、〈桃花舞春風〉、〈綠島小夜曲〉等經典歌曲，旋律悠揚、掌聲不斷。長輩們隨樂輕唱，現場洋溢著濃濃的懷舊氛圍與節慶喜悅。

在音樂與笑聲中，彰化榮家第47屆榮民節慶祝活動圓滿落幕。長輩們在榮家的精心安排與社會各界的關懷中，度過一個充滿榮耀、溫情與幸福的節日。