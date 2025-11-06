彰化榮家物理治療師駐點 長輩肌力提升、跌倒風險降低

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為防止高齡住民跌倒，彰化榮家攜手臺中榮總埔里分院，邀請物理治療師定期駐點，針對下肢肌力不足的長者提供個別化評估與復能訓練，協助長輩在熟悉環境中增強行動力與自我照護能力。

彰化榮家長期安置退役榮民及高齡住民，隨著年紀增長，許多長者出現下肢肌力不足、步態不穩等情況，跌倒風險提高。為改善住民生活品質，彰化榮家持續推動高齡友善照護，結合醫療資源，由物理治療師每月定期至機構提供專業服務。

埔榮物理治療師許文嘉今（6）日指出，他們會針對高風險長輩進行一對一健康訪視與運動指導，訪視內容包括肌力、平衡與步態等基本功能評估，並依每位長者需求設計居家運動方案，如坐姿抬腿、站立平衡訓練及核心肌群訓練等。他說：「透過個別化運動訓練，長輩可以在熟悉的環境中恢復自信，也能降低跌倒風險。」

為預防長者跌倒，彰化榮家邀請物理治療師定期進駐，針對下肢肌力不足的住民提供個別化評估與運動指導。（彰化榮家提供）

物理治療師同時指導照服員如何協助住民安全活動，並與護理人員追蹤個案進展。多數住民在接受指導後，對治療師的專業與親切態度表達肯定，也更願意主動參與運動。

現場長者王大哥因下肢肌力退化，過去曾多次跌倒，曾一度對行動失去信心。在接受物理治療師定期訪視及指導兩個月後，王大哥表示：「現在走路穩多了，也願意自己做肌力訓練，真的感謝治療師耐心教導。」據了解，他的短距離行走次數明顯增加，下肢肌力與平衡感維持穩定，跌倒風險也隨之降低。

彰化榮家主任蘇再勝表示，物理治療師駐點不僅強化個別復能介入，也實踐在地老化及整合照護理念，深獲住民與工作人員肯定。他指出，這項長期合作促進長照機構與醫療資源的連結，透過穩定而持續的服務，展現跨域整合照護的典範。