彰化榮家舉辦住民歌唱比賽 長輩熱力開唱展現音樂生命力
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化榮家於25日上午舉辦一年一度的「住民歌唱比賽」，活動在熱鬧溫馨的氣氛中展開。榮家特別邀請三位具音樂專長的老師擔任評審，包括大棠唱片公司歌手蔡淑雲、名作詞作曲家暨誠心有線電視臺主持人蘇錦煌，以及全國歌唱比賽資深評審張文海。三位評審以其專業音樂背景，從音質、節奏、表情與舞台魅力等面向進行評分，使本次賽事更具專業與公正性。
本次比賽分為安養組與養護組兩組進行，長輩們盛裝上場、精神煥發，各自挑選代表歌曲，全場掌聲、歡呼聲不斷。在安養組部分，戴嘉慧以一曲《青藏高原》震撼全場，此曲旋律高亢、跳躍幅度大，演唱難度極高，戴嘉慧以嘹亮而穩定的歌聲完美詮釋，贏得評審一致青睞，奪得本組冠軍。李長海、林鳳珠分獲第二、三名，實力同樣備受肯定。
養護組方面，鄭文斌演唱經典歌曲《再會啦！初戀的人》，情感投入、音準穩定，歌聲充滿故事感，深深打動現場每位聽眾，順利奪下組內第一名，成為本屆比賽的亮點之一。
而比賽現場氣氛亦歡樂熱絡，不少住民與工作同仁也到場加油。為鼓勵長輩勇於展現自我，榮家特別提供500元至1500元不等獎金，讓得獎者帶著滿滿成就感與喜悅回到生活中。
彰化榮家家主任蘇再勝主任表示，歌唱比賽是榮家年度重要藝能活動之一，不僅能促進長輩的情緒健康與認知表現，更能提升自我肯定與生活滿足感。榮家將持續推動多元活動，打造溫馨、活力且有尊嚴的頤養環境，讓長輩在舞台上與生活中都能綻放光芒。
