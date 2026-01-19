彰化榮家舉辦失智症健康教育課程 住民踴躍學習照護知識

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為提升住民及工作同仁對失智症的認識，彰化榮家今（19）日舉辦「認識失智症」健康教育課程，由保健組吳俊遠醫師主講，透過淺顯易懂的方式，協助大家建立正確的失智症觀念。

為提升失智症認知，彰化榮家舉辦失智症健康課程，住民與同仁熱烈參與，學習照護技巧。（記者陳雅芳攝）

課程中，吳俊遠醫師詳細說明失智症的定義與常見類型，包括阿茲海默症、血管性失智症等，並介紹病程發展、早期警訊與常見症狀，如記憶力衰退、判斷力下降、情緒及行為改變，幫助住民提升辨識能力。同時，他提醒高齡、慢性疾病、不良生活習慣及社交刺激不足等為可能危險因子，並建議透過規律運動、健康飲食、腦力訓練及維持良好社交互動來延緩病程。

廣告 廣告

為提升失智症認知，彰化榮家舉辦失智症健康課程，住民與同仁熱烈參與，學習照護技巧。（記者陳雅芳攝）

在照護層面，吳醫師強調應以耐心與理解為出發點，避免責備或爭辯，透過穩定生活作息、友善環境及溫和溝通，協助長者維持生活安全與尊嚴。他並分享自身及家中長輩在失智歷程中的真實案例，讓住民更能理解長者日常可能面臨的困難與不安，培養同理心與正向照護態度。

講座現場互動熱烈，吳醫師透過提問引導住民分享照顧經驗，針對「健忘是否等同失智」、「如何與情緒不穩長者溝通」、「失智症能否預防或延緩」等問題耐心解答，幫助住民釐清常見迷思。住民踴躍發言，彼此交流心得，氣氛溫馨且充滿學習氛圍。

為提升失智症認知，彰化榮家舉辦失智症健康課程，住民與同仁熱烈參與，學習照護技巧。（記者陳雅芳攝）

彰化榮家主任蘇再勝表示，感謝吳醫師深入淺出的講座，讓住民對自身健康有更多了解，及早察覺失智前兆，並透過醫療與社交活動延緩病程。未來將持續規劃多元健康促進與醫療衛教活動，提升住民健康知能，營造專業、友善且溫暖的照護環境。