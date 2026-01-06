彰化榮家辦理園藝DIY活動 王雅玲老師引領長輩以巧手迎春

▲為促進住民身心健康並豐富生活體驗，彰化榮譽國民之家6日邀請來自田尾的園藝治療講師王雅玲老師蒞家，帶領長輩進行一場結合創作、回憶與肢體活動的園藝治療課程。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為促進住民身心健康並豐富生活體驗，彰化榮譽國民之家6日邀請來自田尾的園藝治療講師王雅玲老師蒞家，帶領長輩進行一場結合創作、回憶與肢體活動的園藝治療課程，透過手作與互動，引導長輩在輕鬆愉悅的氛圍中感受節氣與生命力。

活動一開始，王雅婷老師先以提問方式引導長輩思考「田尾最多的是什麼花？」現場長輩紛紛發揮聯想力，熱烈說出玫瑰、蘭花、康乃馨等花名，在歡笑與討論中喚起生活經驗與記憶。隨後老師揭曉答案——菊花，並進一步介紹田尾著名的「電照菊花」特色。她說明，電照菊花係指花農透過夜間人工照明，延長菊花的日照時間，以控制開花期並拉長花莖，使菊花能全年穩定供應市場，也讓秋冬夜晚的田尾公路花園宛如「不夜城」，形成獨特而夢幻的燈海景觀，讓長輩們聽得津津有味。

接著進入DIY實作環節，老師引導長輩運用紅紙摺成象徵團圓的圓扇造型，再貼上寓意迎春納福的「春」字小卡，並將作品固定於竹籤上；同時，長輩們以亮面包裝紙包覆長壽花盆栽的花盆，最後將裝飾好的竹籤插入盆栽中，完成一件兼具美感與祝福意涵的園藝作品。過程中，長輩們專注動手、彼此交流，不僅訓練手部精細動作，也在創作中獲得成就感。

活動尾聲，王雅婷老師帶領長輩進行簡單的手部肢體律動，讓身體隨節奏活動、舒展筋骨，為課程畫下溫暖而有活力的句點。最後，全體合影留念，在笑容與掌聲中圓滿結束今日的園藝治療活動。

彰化榮家主任蘇再勝表示，未來將持續結合專業師資與在地特色，推動多元化的療癒活動，讓住民在日常生活中維持身心活力，於陪伴與創作中，感受生活的美好與尊嚴。