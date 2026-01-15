



為迎接春節到來，彰化榮家於今日辦理「年味宮燈創意手作」活動，特別邀請臺中榮總埔里分院社工師余金英蒞臨指導，帶領住民透過手作體驗，提前感受濃厚的年節氣氛，為新春增添溫馨與祝福。

社工師余金英表示，本次活動主題為迎春節，期望透過創意手作方式，讓住民親身體驗過年情境，喚起對年節的美好記憶與情感連結。活動設計理念融入「除舊佈新」的概念，並結合多項具有吉祥寓意的年節元素，讓住民在動手製作的同時，也能重新認識並回味傳統年俗文化。

彰化榮家辦理年味宮燈創意手作 迎春納福暖心登場

余金英說明，這次手作特別運用多種象徵好兆頭的素材，包括代表「旺來」的鳳梨、「大吉大利」的橘子、「事事如意」的柿子，以及象徵「好彩頭」的菜頭，並延伸加入錢幣與花卉等元素，寓意新的一年財富圓滿、福氣滿滿，深受住民喜愛。

在活動過程中，住民們一邊動手創作，一邊分享過往過年的回憶，現場氣氛溫馨熱絡，不僅提升參與感，也促進彼此交流互動。透過本次活動，不僅成功營造年節氛圍，更加深住民對傳統文化的認同與情感連結，讓春節的溫暖與祝福在榮家提前展開。

彰化榮家主任蘇再勝表示，透過年節主題手作活動，不僅能讓住民提前感受春節氣氛，也能促進情感交流與生活參與感，對高齡長輩的心理健康與社會互動具有正向助益。未來將持續結合多元創意與文化元素，規劃更多適合長輩參與的活動，讓住民在榮家生活中感受到溫暖、尊重與歸屬感。

