▲彰化榮家辦理「毛線纏出記憶樹」課程，失智長輩勾勒出聖誕節的氛圍。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為延緩失智長者認知快速退化，自今(114)年7月至12月為期半年，彰化榮家攜手臺中榮民總醫院埔里分院開設一系列非藥物性活動課程，特聘講師余金英社工師帶領16位中度失智症長輩參與，課程以「記憶力與認知訓練」為核心，結合懷舊與感官刺激的元素，透過多元遊戲與手作活動，達到延緩退化、活化腦力的目標。

社工師余金英表示，每堂課皆以「提示性活動」開場，讓長輩從輕鬆的互動中喚起熟悉的生活經驗，逐步引入當日的認知主題。接著安排不同類型的訓練遊戲，如顏色辨識、數字與空間邏輯配對、圖片排序與懷舊回憶等，從簡單的動作到思考挑戰，循序引導長輩啟動記憶與判斷能力。之後再進入主要的手作課程，讓長輩親手操作工具、體驗動手學習的樂趣，訓練手眼協調與專注力。現場共設四桌，每桌安排一位照服老師陪伴與引導，適時給予鼓勵，並協助長輩完成作品。

余金英指出，課程結束前都會特別安排「作品分享」時光，讓長輩輪流介紹自己的作品與創作過程，彼此交流、互相稱讚與鼓勵。這樣的分享不僅增進人際互動，也讓長輩從他人的欣賞中獲得成就感與自信心，成為課程中最感動的時刻。而近期的「毛線纏出記憶樹」，以毛線為主要材料，讓長輩親手纏繞在聖誕樹造型的紙板上，過程中訓練手部靈活度與空間感。同時透過色彩與形狀的搭配，引導長輩感受節慶氛圍，預告聖誕節的歡樂即將到來，也藉此強化時間與現實導向的概念。

彰化榮家主任蘇再勝表示，榮家長期致力於提升長者生活品質，積極推動非藥物性課程，提供兼具認知促進、職能訓練與心理慰藉的多元活動體驗。他強調，希望長輩能在創作中重拾自信，在交流中獲得陪伴與溫暖，並感受被看見與被肯定的幸福，也讓每位長輩在生活中都能綻放屬於自己的光彩。