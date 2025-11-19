▲彰化榮家長輩巧手創作，繽紛蝶影剪紙展創意。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為為促進長輩心智活化與藝術創作能量，彰化榮家日前舉辦「繽紛蝶影剪紙」手作課程，邀請在社區富有教學經驗的康寶玲老師親臨指導，帶領長輩以色彩與線條勾勒生命之美，透過親手創作體驗手作藝術的樂趣與成就感。

康寶玲老師以多年豐富的教學經驗，從色紙挑選、圖案設計到剪裁構圖，細心引導長輩們一步步完成作品。此次的「繽紛蝶影剪紙」作品，係在對摺的黑色丹迪紙上，先訂上蝴蝶圖案，再運用穿剪鏤空技巧剪出蝶形輪廓，並套上色彩鮮豔的對比顏色，使蝴蝶呈現出層次分明、彩色豔麗的視覺效果。最後再貼於多色塑板上，不僅提升作品質感，更成為極具藝術性與空間裝飾美感的創作。

課堂氣氛溫馨愉快，長輩們專注投入、巧手揮剪，在創作過程中動動腦、動動手，發揮潛在的色彩美感與創意思維。透過剪貼的過程，不僅促進手眼協調、活化大腦，更帶來情緒抒發與成就感，讓學習成為一場心靈療癒之旅。

蘇再勝主任表示，手作藝術課程能有效啟發長輩的創造力與自我表達，進而增進認知與情緒健康。榮家將持續推動多元藝文活動，結合社區師資與資源，打造寓教於樂的學習園地，讓長輩們在創作中感受生活的色彩與美好。

活動最後，長輩們手持完成的「繽紛蝶影剪紙」作品開心合影，現場洋溢著笑聲與滿滿成就感。每一隻蝶影都象徵著長輩自由飛翔、心靈豐盈的力量，為榮家注入一抹繽紛的溫馨色彩。