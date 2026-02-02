彰化榮家長輩手作紅龜粿 揉捏記憶重溫傳統年味

▲春節手作迎新年，彰化榮家邀請樂多工作坊帶領長輩體驗紅龜粿與核桃糕。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆春節將近，為讓榮家長輩感受年節氣氛與傳統手作的溫度，彰化榮家2日特別邀請樂多工作坊屈阿貞老師，於春節前夕帶領住民進行年節點心製作活動，親手製作象徵吉祥團圓的紅龜粿與香氣濃郁的南棗核桃糕，在揉捏與攪拌之間，提前迎接充滿祝福與喜悅的新年。

活動現場氣氛溫馨熱絡，在屈老師細心指導下，紅龜粿事先備妥粿皮並逐一捏團秤重，再分別包入紅豆或綠豆內餡，搓圓後壓入抹油的粿模中，輕敲取出成形，隨後送入蒸籠蒸熟。製作過程中，長輩們一邊動手、一邊分享過往的年節回憶，從揉粿皮的觸感、包餡時的拿捏，到敲模成形的瞬間，現場不時傳來笑聲與討論聲。隨著一顆顆紅龜粿完成，不僅象徵平安、長壽與好運，也喚起長輩們心中熟悉而溫暖的過年情感。

廣告 廣告

至於核桃糕的製作過程同樣講究耐心與專注。屈老師提醒長輩，需以中小火持續熬煮，並保持同一方向不間斷地攪拌，隨著水分逐漸蒸發，鍋中的混合物會從原本稀稀的泥狀，逐漸變得濃稠、顏色也慢慢加深。由於攪拌時間較長，長輩們採取一一換手、接力攪拌的方式，相互提醒力道與火候，在輪流上陣的過程中增添不少笑聲與默契。最後放入生核桃仁稍作拌勻後倒入模具中，待放冷定型再切塊完成。香氣在現場瀰漫，長輩們在彼此合作與專注投入中，共同完成這道充滿年味與人情味的傳統甜點。

彰化榮家主任蘇再勝表示，透過年節手作活動，不僅讓長輩動手動腦、促進感官刺激與人際互動，也讓傳統飲食文化得以在生活中被延續。未來將持續結合社會資源，辦理多元且貼近長輩生活經驗的活動，陪伴住民在熟悉的文化與溫暖的互動中，安心迎接每一個重要節日。