彰化榮服處慰問台中榮總住院榮民 邱文俊處長親走訪病房溫馨致意

▲春節前夕關懷送暖，彰化榮服處慰問台中榮總住院榮民。（圖／彰化縣榮民服務處提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】春節將屆，為表達對榮民的關懷與祝福，彰化縣榮民服務處處長邱文俊於日前前往台中榮民總醫院，探訪慰問住院榮民，並致贈人蔘精禮盒，提前祝賀榮民新春安康。

邱文俊處長親自走訪病房，逐一關懷住院榮民的身體狀況與醫療需求，親切叮囑其安心養病、保重身體，並祝福早日康復。受慰問榮民對於榮服處於春節前夕親自前來關懷並致贈養生補品，深表感動與感謝。

隨後，邱文俊處長亦前往社工室拜會社工室莊李和主任，就榮民就醫「綠色通道」相關作業流程進行溝通與了解，期盼透過即時、順暢的就醫服務機制，讓榮民在掛號、檢查及住院等流程上獲得更完善且友善的照護，確保醫療服務不中斷。

邱文俊處長並代表彰化榮服處，向台中榮總醫護及社工人員長期以來用心照顧榮民，表達誠摯感謝與高度肯定，感謝第一線醫療人員在繁忙醫療工作中，仍持續給予榮民最專業、細緻的照護。

邱文俊處長表示，榮民為國家付出貢獻，榮服處將持續秉持主動關懷精神，深化與醫療院所的合作與聯繫，整合各項資源，精進就醫服務與照顧品質，讓榮民及眷屬都能感受到政府的溫暖與支持，安心迎接新的一年。