



為落實退除役官兵就學、職訓及就業輔導工作，彰化縣榮服處副處長蘇一中近日率就業站同仁拜會大葉大學與該校工學院王偉凱院長、電機工程系林聖義主任、半導體學程歐信良副主任等人，就與該校合作乙節交換意見，期能共同協助退除役官兵，增進職場競爭力，創造職涯有利契機。

大葉大學工學院王偉凱院長表示，透過該校與產業界高度連結優勢（如:半導體、資訊工程、消防工程、電機等專業學門），除提供退除役官兵產學專班入學訊息，創造多元就學職訓選項，更透過實作協助獲取專業證照。針對企業端需求，校方更量身打造「先聘後訓」或「即訓即聘」模式，讓退除役官兵在修業期間即與職場落實接軌。

彰化榮服處拜會大葉大學洽談合作 強化退除役官兵多元職涯

蘇一中副處長表示為落實退除役官兵「退伍即就業」目標，率領就業站團隊拜會大葉大學，雙方針對「提升退除役官兵學歷」與「強化職場技能」達成高度共識，致力打造從校園到職場的無縫接軌管道。

電機系林聖義主任更因為是榮民身份，特別感同身受。同步提供該校 115 學年度各類招生簡介，內容涵蓋系所特色與最新獎(助)學金方案；榮服處則提供就學就業進修補助權益宣導表，這些資訊將同步公告雙方官網與陳列於服務窗口，讓退除役官兵能第一時間掌握最完整的進修管道與就業資源。

副處長更感謝大葉大學提供彈性多元學習管道，未來將持續宣導推廣相關政策，讓退除役官兵能在輔導會及榮服處的支持下，順利完成轉職與學歷提升，再創職場巔峰。

