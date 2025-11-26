美太陽能無人艇「光魚」海試 自主橫渡大西洋創新紀錄

記者丘學陞／綜合報導

美國《國防新聞》報導，美國海軍近期將暱稱「光魚」（Lightfish）的太陽能自主無人艇投入航海測試，不僅順利完成自主橫渡大西洋壯舉，還締造太陽能船舶橫渡大西洋的最快紀錄。

航行2個多月逾6400公里

今年6月下旬，「光魚」從美國本土的南卡羅萊納州蘇利文島出發，在美海軍第66特遣隊等部隊的同步支援與監測下，完成2個多月逾6400公里的自主航行，順利橫渡大西洋抵達葡萄牙特羅亞；且時間比過去自主艦艇的紀錄大幅縮減12天，凸顯「光魚」優異的自主效能與航行穩定性。

廣告 廣告

報導指出，由Seasats公司打造的「光魚」，由艇身上部的太陽能光電板發電提供能源，其儲能電池可在日照不足或夜間持續供電，另配備發電機，可提供926公里航程所需電力。此外，該無人艇先進的自主能力也可整合導航資訊、自動規避航路上的障礙，成為締造最速橫渡大西洋紀錄的關鍵。

「光魚」在抵達特羅亞後接受檢查，整體狀況十分良好，艇身僅有些許擦傷，以及少量藤壺附著。因此，美軍為「光魚」補充備用燃料後，隨即將之投入葡萄牙的年度「海上無人系統機器實驗及原型設計2025」（REPMUS 25）聯演。

「光魚」後續將進行更多測試，驗證長航程與自主系統效能、拓展海上任務潛力。

「光魚」締造太陽能船舶橫渡大西洋的最快紀錄，展現優異的自主作業效能。（取自DVIDS網站）

美海軍官兵與技術人員合作，將航抵葡萄牙特羅亞的「光魚」牽引上岸。（取自DVIDS網站）

「光魚」跨洋航行2個多月，僅有輕微擦傷，因此隨即投入新一輪聯演任務。（取自DVIDS網站）