彰化榮服處親送禦寒外套 長輩暖呼呼

記者張溎壕／彰化報導

時序入冬，冷風漸起，彰化縣榮民服務處處長邱文俊偕同責任區輔導員及社區服務組長，連日逐戶走訪經濟條件有限的榮民眷家庭，將暖呼呼的禦寒外套送到長輩手中。

今（28）日的訪視，邱文俊一行人先到位於彰化市區的單親長者家中，看到長輩在微寒的客廳裡整理家務，他們熱情招呼，邱文俊親手將外套披在長輩肩上，叮嚀：「出門時一定要穿好，早晨氣溫低，注意保暖。」長輩接過外套，笑得合不攏嘴，感動地說：「真是太貼心了，謝謝你們！冬天有這件外套，心裡也暖暖的。」

在禦寒外套尚未到貨之前，邱文俊已指示同仁依據家庭支持系統與經濟需求，先行規劃與審慎評估，確保物資能優先送給最需要的長輩。訪視過程中，同仁不只送外套，更仔細觀察長輩生活環境，提醒電器使用安全、注意室內保暖，以及日常防跌、防寒措施。

邱文俊表示，榮服處每年寒冬送暖活動，都是關懷單身獨居、雙老家庭及生活困難榮民眷的重要時刻。透過實地訪視，不僅讓長輩獲得實際保暖物資，也讓他們感受到輔導會的用心與關懷。「我們希望每一位榮民眷都能安全、舒適地度過寒冬，也提醒同仁在訪視時，細心觀察家庭狀況，必要時協助轉介社福資源。」邱文俊說。

活動中，不少長輩分享生活近況，有的提到家裡暖氣不足，有的表示寒風讓行動稍顯不便。邱文俊與同仁耐心聆聽，並即時給予建議與協助，例如簡易防滑墊、保暖小物或協助申請社福資源，讓長輩既溫暖又安心。

邱文俊強調，贈送禦寒外套不只是物資送達，更是輔導會對長輩關懷的具體行動，傳遞主任委員嚴德發對榮民眷的重視與溫暖。

彰化縣榮民服務處長邱文俊帶隊，訪視經濟弱勢榮民眷，親手贈送禦寒外套，提醒長輩注意保暖及居家安全。（彰化榮服處提供）

