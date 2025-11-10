▲彰化榮服處關懷芳苑地區榮民眷宣導普發萬元防騙。（圖／彰化榮服處提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為關懷榮民及遺眷生活，加強防詐宣導，落實輔導會普發萬元防騙。彰化縣榮民服務處邱文俊處長近日率輔導員及社區組長，前往彰化芳苑地區關懷訪視榮民眷。訪視過程中，除致贈愛心物資外，邱處長也親切向長輩們說明政府近期普發現金政策及防詐騙觀念，提醒大家務必提高警覺，守護自己的辛苦積蓄。

此次訪視的2位謝伯伯，皆曾參與八二三戰役的榮民，現已年逾九十高齡，雖然體力不盛當年，但仍是思路清晰、談吐風趣。兩位伯伯對於邱處長親自前來探視，十分感動，頻頻表示「政府沒有忘記我們這些老兵」，並感謝輔導會與榮服處長期以來的關懷與照顧，讓他們感受到溫暖與被重視的心意。

邱文俊處長也溫馨提醒，近期政府推動普發現金政策，詐騙案件隨之增加，不法分子常以假冒政府或金融機構的名義，透過電話、簡訊或假網站連結騙取個資與金錢。榮服處特別利用此次訪視機會，再三叮嚀長輩們不要輕信陌生來電或訊息，更不要隨意提供身分資料、帳號或存摺等資訊，如有疑慮，除聯絡社區服務組長或榮服處，另可立即撥打165反詐騙專線查證，確保自身財產安全。

邱文俊處長進一步指出，榮服處同仁在日常服務中，亦會主動向前來洽辦業務的榮民及眷屬宣導防詐資訊，期盼透過面對面的提醒與真誠的關懷，讓防詐觀念深入社區，提升長輩們的自我保護意識。榮服處將持續以溫暖的行動落實服務照顧，讓關懷不僅停留於言語，更化作實際的陪伴與守護，讓每一位榮民及眷屬都能安心生活，感受政府與輔導會滿滿的關懷與祝福。