彰化榮欣志工獲多項殊榮 績優表揚暨參訪活動溫馨展開





輔導會舉辦「114年績優志工表揚活動」，彰化縣榮民服務處志工團隊由處長邱文俊率領，共同參與這場年度盛會。今年彰化榮欣志工表現亮眼，本次榮獲績優人員多達9名，涵蓋新進志工、績優志工、資深志工、服務組長及屆退組長等多個項目，充分展現志工長期投入服務的熱忱與成果。

處長邱文俊表示，每一位志工都是榮服處最堅強的夥伴，他們不僅在平日服務中默默耕耘，更在各種臨時任務及關懷弱勢活動中展現高度熱情與責任感，使服務工作更加完善與溫暖。邱處長強調，榮服處將持續秉持「榮民在哪裡，服務到哪裡」的精神，期盼更多民眾加入志願服務行列。

榮欣志工獲多項殊榮 114年績優表揚暨參訪活動溫馨展開

榮獲特殊貢獻獎的資深志工蕭美華表示，能在多年服務後獲得肯定，讓她感到十分溫暖與珍惜，她分享，陪伴榮民前輩的日子讓她深刻體會「善意是一種力量」，一句關心、一個陪伴，都可能成為長輩一天的亮點。而績優新進志工謝月真則表示，能在加入志工行列第一年就獲得肯定，讓她既感動又感謝。從陪伴榮民前輩、協助各項服務，到參與活動支援，每一次付出都讓她深刻體會「助人，同時也是成就自己」。

本次活動也安排參訪新北市大同育幼院行程，透過實地交流，志工們更深入了解社福機構的運作與需求，並思考未來服務的多元可能，為榮欣志工增添新的視野與成長。邱處長特別表示，未來將持續強化志工能量、打造更完善的服務環境，並與志工伙伴攜手，為榮民眷與社會弱勢送上更多溫暖與力量。

