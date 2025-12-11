彰化榮民處攜手善心人士 向清寒榮民發放60件保暖外套

wm20251210191420618770

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】寒冬來臨，今（10）日，彰化縣榮民服務處攜手善心人士，向轄內清寒、獨居及家庭支持力薄弱的年長榮民(眷)發放60件保暖外套。溫暖不只是物質，更是一份陪伴與關懷，讓榮民眷感受到社會的溫情。

歲末寒冬之際，彰化縣榮民服務處特別關懷單身、獨居或家庭支持力薄弱的年長榮民(眷)，此次活動得以順利舉行，離不開善心榮民李水樹的熱心協助，他牽線「就是企業社」郭芬娟，共同捐贈60件保暖外套，讓寒冬中的長輩們感受到實際的溫暖。榮服處處長邱文俊代表受贈，並親自致贈感謝狀，對善心人士長期投入公益表達高度肯定。

廣告 廣告

邱文俊表示，這次發放的對象主要以清寒、單身及家庭支持力薄弱的年長榮民為優先，榮服處藉由日常外訪建立的訪視名冊與社區服務網絡，掌握每位長輩的需求，再由責任區輔導員及社區服務組長協助逐戶發放。外套不僅是寒冬的防護，更象徵社會對榮民眷的關懷與尊重。

彰化榮服處向清寒、獨居及家庭支持力薄弱的年長榮民(眷)發放寒冬保暖外套，讓寒冬溫暖實際送入每戶需要關懷的家庭。（彰化榮服處提供）

發放過程中，邱文俊帶領服務團隊走訪芬園、大村及花壇等鄉鎮，逐一進入每戶家庭，與榮民眷長輩們深入交流。除了寒暄家常、增進陪伴的溫馨感，服務團隊也仔細了解長輩日常生活的實際需求，並提醒大家注意早晚溫差、居家安全及健康生活習慣。花壇鄉林伯伯收到愛心外套後，臉上洋溢著笑容，連聲稱謝榮服處及善心人士的付出，這份真摯的感動，也成為服務人員最溫暖的回饋。

邱文俊進一步指出，榮服處平日透過與善心人士及社福資源的合作，能即時照顧生活條件困難或有實際需求的榮民眷，讓服務對象感受到社會對他們的尊崇與敬意。「贈人玫瑰，手留餘香」的信念不只是口號，更落實在每一件保暖外套、每一次訪視和每一次貼心叮嚀中。

彰化榮服處向清寒、獨居及家庭支持力薄弱的年長榮民(眷)發放寒冬保暖外套，讓寒冬溫暖實際送入每戶需要關懷的家庭。（彰化榮服處提供）

未來，彰化縣榮民服務處將持續秉持「榮民在哪裡、服務到哪裡」的宗旨，深化慰問與定期訪視，整合社福資源與善心力量，讓愛心與關懷真正深入榮民眷的生活，照亮寒冬裡每一個角落。