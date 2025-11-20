彰化榮民、遺眷到秀傳醫院就醫 只要出示證件可享免掛號費

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為了讓退除役官兵就醫更方便，彰化縣榮民服務處今（20）日和彰濱秀傳紀念醫院、彰化秀傳紀念醫院簽署合作備忘錄。依照協議，榮民、遺眷以及輔導期限內的二類退除役官兵，只要出示有效證件，就可以免掛號費，光是彰化地區就有超過一萬人受惠，大大減輕了看病的負擔。

彰化縣榮民服務處與彰濱、彰化秀傳紀念醫院簽署合作備忘錄，榮民及遺眷看病免掛號費，經濟弱勢還可享醫療補助。（彰化縣榮服處提供）

輔導會參事倪邦臣指出，兩家醫院都是彰化區域知名醫院，設備完善、科別齊全，長期以來提供優質醫療服務。院長黃信彰、馬旭都曾在台北榮總工作，和榮民建立深厚情誼。黃信彰說：「榮民為國家付出很多，醫院就應該用行動回饋他們。」馬旭也表示，提供優惠和優質照護，是醫院應該做的事。

彰濱秀傳副院長馮文瑞本身就是榮民，他深知榮民與家屬的需求，這次擔任合作的溝通協調角色，確保行政流程順利。他說：「能用榮民身分回饋榮民，是我醫療生涯中最有意義的事。」

這次合作也離不開彰化榮服處的積極推動。處長邱文俊多次拜訪兩院，討論掛號流程、優惠方式和服務細節，就是希望簡化榮民就醫程序，讓高齡榮民就診更便利。

邱文俊說，雖然免掛號費不是大筆補助，但對慢性病患者或固定回診的高齡榮民來說，真的很有幫助：簽署儀式在輔導會參事倪邦臣見證下完成：倪參事表示，這是公私協力的好例子，也希望未來有更多機構加入，提供全國榮民與眷更全面、貼心的服務。

這份合作備忘錄，不只是減輕榮民看病的負擔，也象徵榮服體系與醫療體系一起打造友善就醫環境，希望曾為國家付出的榮民和家屬，能感受到更多尊重與關懷。