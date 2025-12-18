「喪屍菸彈」踩紅線！26歲台男被抓到持有違規電子菸，遭新加坡撤銷工作證和驅逐出境

新加坡政府長時間以來，對於電子菸及毒品採取零容忍態度。該國衛生部（MOH）18日宣布，一名來自台灣、現年26歲的男子，因為被發現持有含「依托咪酯」（Etomidate，俗稱喪屍菸彈）的電子菸，已被撤銷工作簽證並驅逐出境。

《亞洲衛視》引述官方通報指出，這名台灣男子是在今年10月21日、被發現持有一種俗稱「Kpod」的電子菸彈，經過實驗室化驗，發現該菸彈內容成份，含有受到嚴格管制的麻醉藥品成分「依托咪酯」。星國當局隨即採取行動，撤銷該名男子的工作准證，並啟動遣返程序。官方聲明還特別強調，「提醒所有居住在新加坡的外籍人士，必須遵守當地法律，否則可能面臨准證被撤銷，並被永久禁止在新加坡工作。」

廣告 廣告

這名台男並非特殊個案，根據官方公布的數據，目前一共有6位外籍人士，因濫用依托咪酯被遣返或正等待遣返。

新加坡從今年9月開始，加強取締電子菸，迄今為止僅短短三個月時間，執法單位已查獲：2710人涉及持有違規電子菸被罰款、257人持有含有依托咪酯的電子菸彈，另有162人被強制轉送接受康復勒戒計畫。

新加坡最知名的地標景點魚尾獅公園。（美聯社）

根據星國現行法律，持有、使用或購買電子菸的罰則極重。倘若被政府抓獲超過第三次，當事人將被移送法辦，並處以最高2000新幣（約新台幣4.9萬元）罰款。假如持有的電子煙，內容物和「依托咪酯」等管制藥物有關，其罪行罰則將更為嚴苛。

報導中提到，一旦持有電子菸的當事人，被認定為慣犯，新加坡政府會強制要求進行復健療程。如果你沒有按時參加、甚至逃避義務，很可能面臨2年監禁的嚴重後果。

小提示：

前文提及的「喪屍菸彈」，其化學成份依托咪酯，在台灣也被歸類在二級毒品範圍，屬於超短效靜脈麻醉藥物。

與二級毒品有關的刑責如下：

製造、運輸、販賣：無期徒刑或10年以上有期徒刑。

施用：3年以下有期徒刑。

持有：處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以下罰金；淨重20公克以上者，處6月以上、5年以下有期徒刑。

意圖販賣而持有：5年以上有期徒刑。

【吸菸有害健康、吸菸會導致癌症、孕婦吸菸易導致胎兒早產及體重不足、戒菸可減少健康的危害】



更多風傳媒報導

