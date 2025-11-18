彰化檢方併案偵辦芬普尼殘毒蛋 龍忠蛋行林姓業者20萬交保

彰化檢方併案偵辦芬普尼殘毒蛋外流案，龍忠蛋行林姓業者諭令20萬交保。（圖：李河錫攝）

彰化文雅畜牧場所生產芬普尼殘毒蛋，涉嫌在管制期間又賣往臺中市，被檢出殘毒量超標5倍。經彰化地檢署併案啟動偵辦，並將文雅畜牧場陳姓業者、販售雞蛋的龍忠蛋行林姓負責人約談到案，經偵訊後，林姓負責人諭令20萬交保候傳，陳姓業者無保請回。

彰化文雅畜牧場所生產芬普」殘毒雞蛋，涉嫌在移動管制期間又賣往臺中市，被臺中市衛生局抽檢出殘毒量超標5倍。彰化地檢署併案啟動調查，分別將涉案的文雅畜牧場陳姓業者、以及涉嫌把芬普尼殘毒雞蛋，販售給35處下游店家的龍忠蛋行林姓負責人都約談到案。襄閱主任檢察官王銘仁表示，經承辦檢察官漏夜偵訊，因龍忠蛋行林姓業者涉嫌把「不當蛋品」混裝後賣出，認為涉犯「詐欺及違反食安法」罪嫌重大，訊畢後諭知已20萬元交保候傳；陳姓業者再度被無保請回。

廣告 廣告

王銘仁表示，因芬普尼雞蛋殘毒案件，事涉廣大、將持續追查疑似「不法藥品」的來源，後續將持續嚴謹偵辦，以釐清案情；至於25萬顆有「芬普尼」殘毒疑慮的雞蛋，除了扣證部份外，都已全部銷毀。（李河錫報導）

中廣提醒：依《刑事訴訟法》第154條規定，「被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。」