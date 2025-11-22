彰化檢測芬普尼專案首波結果出爐 15高風險蛋雞場全數過關
〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣文雅畜牧場11月4日被檢出雞蛋殘留農藥「芬普尼」超標，引發市場震盪。全國養雞協會今天(22日)在報紙刊登聲明，呼籲民眾不必因單一事件恐慌，對國產雞蛋仍可放心；彰化縣政府今天也公布「芬普尼全面採樣監測」專案首波結果，第一梯次鎖定的15場高風險蛋雞場，所有檢體皆未檢出芬普尼，縣府強調安全無虞。
縣府指出，11月21日上午送驗的60件樣品，包括雞蛋、羽毛、飼料與廠內用水，各15件，結果全數為「未檢出」。為全面掌握蛋雞場用藥情形、杜絕不當使用，縣長王惠美已指示農業處、動物防疫所啟動專案，加強源頭管理，確保民眾吃得安心。
第一梯次稽查由農業處與防疫所於11月20日到15場高風險場採樣，全程由政風人員在旁監督。今天下午公布檢驗結果，全數過關，顯示高風險場在第一階段檢測中均符合安全標準。
彰化是全國最大蛋雞飼養縣，共有933場蛋雞場、飼養量超過2081萬隻，產量占全國近五成。因應文雅畜牧場個案，縣府11月中旬起到12月底啟動全縣蛋雞場全面採樣監測，依科學數據及風險評估執行，希望提升消費者信心。
全面抽驗牽涉招標與經費規模，王惠美指示優先以小額採購方式，先行採檢產量大或風險高者，稽查內容涵蓋雞蛋、飲水、雞隻羽毛及飼料。接下來透過招標完成全面抽驗。
動物防疫所提醒，芬普尼不得使用於蛋雞，一旦查獲，將依《動物用藥品管理法》第40條之1第1項，裁罰6萬至30萬元，呼籲業者切勿以身試法，更要避免使用來源不明的動物用藥。
