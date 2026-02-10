彰化檢舉達人遭認出挨轟「浪費警力」！警：執法以現場客觀事實為主

彰化知名檢舉達人被民眾認出，雙方爆發口角衝突。 圖：翻攝自社會事新聞影音

[Newtalk新聞] 彰化縣和美鎮彰美路五段某銀行前，一名戴著黑帽的楊姓阿伯，當時正在路邊拍攝違規車輛，被民眾認出是當地有名的「檢舉達人」，當下上前理論開罵「整條路都是你在檢舉」、「浪費警力」，雙方爆發口角衝突，警方據報後隨即介入調解，避免衝突擴大。

警方指出，昨日接獲報案稱和美鎮彰美路五段有小貨車違停，員警到場確認後，依《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第5款之規定，在顯有妨礙他車通行處停車，對小貨車逕行舉發。

檢舉人楊姓阿伯在員警開單過程中被路過民眾認出，先前也曾遭楊姓阿伯檢舉吞罰單，隨即上前開轟「和美的檢舉達人」、「整條路都是你在檢舉」，並質疑阿伯「是要選里長、鎮民代表嗎？」阿伯試圖解釋為了維護交通，卻引發更多圍觀民眾不滿情緒。

和美派出所員警指出，現場已即時維護雙方安全，排解糾紛後便讓兩人各自離開，未釀成進一步衝突。警方強調，執法依據以現場客觀事實為主，並呼籲民眾遵守交通規則，減少爭議。

