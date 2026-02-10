彰化檢舉魔人被民眾認出！怒轟「浪費警力」結局曝

社會中心／周孟漢報導



對於許多開車、騎車族來說，最頭痛的莫過於遇到「檢舉達人」。而在彰化縣和美鎮，這天有名阿伯正在拍攝違規車輛時，被民眾發現是當地的「檢舉達人」，馬上上前理論，更開轟「整條路都是你在檢舉」，現場情緒相當緊張，警方獲報後，這位檢舉達人的下場也曝光。





衝突爆發！檢舉達人現身引眾怒

彰化縣和美鎮彰美路五段的一處銀行前，昨（9）日上午9點36分爆發激烈口角，一名戴著黑帽的楊姓阿伯，當時正在路邊拍攝違規車輛時，不料正好被路過的居民發現他就是那位「檢舉達人」，由於積怨已久，雙方隨即爆發言語衝突。

廣告 廣告

彰化「檢舉魔人」被民眾認出包圍！怒轟「整條路都你舉發」警方出手結局曝

一名戴著黑帽的楊姓阿伯，當時正在路邊拍攝違規車輛，沒想到馬上被民眾認出是當地的「檢舉達人」。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





居民怒轟「整條路都是你在檢舉」！老伯：是為了維護交通

民眾火大掏出手機將這位「檢舉達人」的正臉拍下，情緒激動質問「整條路都是你在檢舉」、「你是要選里長還是鎮民代表？」，但阿伯則表示自己是為了維護交通，但拍攝著絲毫不買單，開嗆阿伯檢舉的行為讓警察也很困擾，認為這是在浪費警力。

彰化「檢舉魔人」被民眾認出包圍！怒轟「整條路都你舉發」警方出手結局曝

阿伯似乎不滿遭指責，一度伸手指著對方鼻子反擊。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





下秒阿伯似乎不滿遭指責，一度伸手指著對方鼻子反擊，氣得拍攝者開口警告「不要動手喔！」、「這樣是攻擊喔！」，最後所幸警方到場，將兩人支開後，才沒引發更大衝突。





警方介入衝突！「只要違規屬實就會依法舉發」

對此衝突，和美派出所所長林聖傑做出說明，表示當時遭檢舉的小貨車駕駛在收下罰單後已配合離開，反而是曾被檢舉過的「路過民眾」認出楊男後情緒較為激動。林聖傑強調，彰美路段確實常有違規停車，但警方強調，執法依據以現場客觀事實為主，只要查證違規屬實，就會依法舉發，呼籲民眾遵守交通規則。

彰化「檢舉魔人」被民眾認出包圍！怒轟「整條路都你舉發」警方出手結局曝

警方強調「只要違規屬實就會依法舉發」。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





原文出處：彰化「檢舉魔人」被民眾認出包圍！怒轟「整條路都你舉發」警方出手結局曝

更多民視新聞報導

機車族要注意！做「這3舉動」最慘恐被罰13200元

21歲女車上遭噁男侵犯！被抓包還唬爛：我是警察啦

慎入／男不爽被綠！趁妻車震「拿火槍活燒小王」

