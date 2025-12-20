彰化歲末演唱會晚間登場 近百人力戒護提高見警率

（中央社記者鄭維真彰化20日電）台北捷運台北車站與中山站外昨晚發生丟擲煙霧彈、隨機傷人案，彰化縣警方為避免類似事件，今晚於縣立體育場登場的歲末演唱會將設立指揮所，部署近百人力戒護，一旦有情況立即保護民眾。

彰化縣政府今晚將在彰化縣立體育場舉辦2025彰化歲末演唱會，邀請麋先生、小男孩樂團、陳華、孫淑媚、翁立友、洪暐哲、鐘卓融Zorn及裴安等藝人輪番上陣，李聖傑壓軸登場，現場設有美食市集，並有480秒煙火秀。

彰化縣警察局保安科告訴中央社記者，今天演唱會活動加強部署、強化聯防機制，出動包括警力、民力、工作人員等近百人力戒護，並設立指揮所，如有突發狀況可立即通報進行緊急應變處置。

警方說，舞台兩側及場區皆有機動巡邏，提高見警率；外圍交通疏導及車輛管制部分若有狀況也安排預備人力協助攔阻。

彰化縣警察局彰化分局表示，昨晚起加強巡簽台鐵彰化車站、客運站及周邊人潮眾多地點，確保民眾安全。（編輯：謝雅竹）1141220