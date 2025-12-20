彰化歲末演唱會登場 維安部署升級 (圖)
2025彰化歲末演唱會20日晚間在彰化縣立體育場登場，有鑑於台北19日晚間發生隨機傷人事件，彰化縣警察局全面提升維安部署，在出入口增派警力戒備。（警方提供）
中央社記者鄭維真傳真 114年12月20日
