彰化歲末演唱會 群星輪番開唱 歡喜迎接2026新年

▲王縣長表示歲末是感恩的時刻，演唱會齊聚老中青歌手與民眾同樂，共同迎接全新的二0二六年。（記者方一成攝）

萬眾期待的「二0二五彰化歲末演唱會」於二十日星期六晚間在彰化縣立體育場盛大登場，今年歲末晚會邁入第七年舉辦，吸引三萬五千人參與，期盼每年透過晚會讓每位民眾深刻感受「幸福彰化」的溫馨氛圍。彰化縣長王惠美歡迎全國民眾到彰化旅遊，以溫暖的歌聲相伴，共同迎接全新的二0二六年！王縣長表示，歲末是感恩的時刻，演唱會齊聚老中青歌手與民眾同樂。因應北捷事件，縣府特別加派警力，確保活動順利進行。感謝鄉親這一年來支持縣政，協助縣府打造「美好彰化 希望城市」。

王縣長表示，大家期待的「二0二六彰化月影燈季」，將於十二月二十七日下週六點燈，持續展出至一一五年三月一日，以馬年為主題，結合RODY跳跳馬知名IP及特別嘉賓櫻桃小丸子、燈光秀、旋轉木馬，將大佛風景區妝扮成「跳跳馬戲團」。燈季特別與彰化子弟九把刀執導的春節賀歲電影《功夫》合作，每週五、六、日推出限定版電影主題燈光秀，開燈當日將有神秘嘉賓出席，精彩可期。也提醒九至十二月在彰化消費的鄉親，記得把發票上傳至「彰化GO購」網站，參加明年一月七號的抽獎，有機會把價值近二00萬元的電動車、黃金條塊、萬元大禮包等豐富大獎帶回家。

立委謝衣鳳表示，這次歲末演唱會有新銳歌手，也有資深歌手，相信能讓各年齡層聽眾共享同樂。



議長謝典霖表示，縣府非常貼心，錯開聖誕跟跨年，讓喜歡熱鬧的朋友，既可以參與跨年活動，也能在彰化聆聽歲末演唱會。



城觀處表示，今年演唱會卡司星光熠熠，由幽默風趣的藝人黃小柔及張立東聯合主持，充滿活力的Luxy Girls開場秀揭開序幕。知名國台語歌手及重量級樂團輪番上陣，用跨越世代的金曲帶領大家回味最甜美的青春歲月，不僅有聽團族喜愛的糜先生樂團及小男孩樂團、備受喜愛的創作歌手陳華、唱功深厚的金曲歌后孫淑媚、彰化之光金曲歌王翁立友，還有人氣歌手洪暐哲、鐘卓融Zorn及annbae裴安等九組歌手與樂團輪番獻唱。壓軸邀請到情歌王子李聖傑，用嘹亮的歌聲帶動全場氣氛high到最高點，最後長達四八0秒的璀璨煙火秀，彷彿寫下一整片夜空的詩句，為民眾留下最美好的歲末回憶。



除了精彩絕倫的表演，還有摸彩抽好禮，獎項豐富實用，有光陽機車、星宇航空台中至日本神戶雙人來回機票、65吋液晶電視、洗衣機、冰箱等大獎，期盼讓民眾聽得過癮、玩得開心，也有機會將大獎帶回家。