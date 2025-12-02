彰化歲末演唱會 12/20與你相見

為迎接二○二六年，彰化縣政府將於十二月二十日在彰化縣立體育場舉辦「二○二五彰化歲末演唱會」，昨（二）日上午在縣府中庭舉辦宣傳記者會。王縣長表示，為與鄉親迎接新年，縣府今年邀請九組老、中、青喜愛的實力歌手輪番開唱，演唱會壓軸邀請到十二月二十六、二十七日在小巨蛋舉辦個人演唱會的「情歌王子」李聖傑！還有聽團群喜愛的糜先生及小男孩樂團、備受喜愛的創作歌手陳華、唱功深厚的金曲歌后孫淑媚、彰化之光金曲歌王翁立友，還有人氣歌手洪暐哲、鐘卓融Zorn及裴安，陪伴大家用音樂點燃歲末的熱情！以及美食市集與壓軸四八○秒的絢爛煙火秀，與鄉親一起開心迎接嶄新的二○二六年。

王縣長表示，晚會當天只要憑十一、十二月發票兌換摸彩券，就有機會把大獎帶回家！包括星宇航空台中到日本的雙人來回機票、光陽一二五機車二台、六十五吋液晶電視、洗衣機、冰箱等超級好禮，讓大家看得開心、吃得盡興，還有機會抱回大獎！

王縣長表示，除了聆聽好歌，也希望邀請全國民眾趁著歲末安排兩天一夜的彰化小旅行。彰化有許多充滿特色的景點，包括充滿懷舊感的小西街、高賓閣；適合全家大小漫步的天空步道，小朋友最喜愛可以盡情放電的「八卦山親子探索區」及「天空遊戲場」。還有來到彰化必吃的爌肉飯、肉圓及麻糬等眾多美食，必定不虛此行。

王縣長表示，十二月十四日晚間將在縣立美術館廣場點亮聖誕樹，當日下午四時開始有彰化縣音樂河社會福利協會辦理的園遊會及精彩舞台表演。還有大家期待的「二○二六彰化月影燈季」，將於十二月二十七日點燈，一直展出至一一五年三月一日為期六十五天，以馬年為主題，結合RODY跳跳馬知名IP及特別嘉賓櫻桃小丸子、燈光秀、旋轉木馬，將大佛風景區裝扮成「跳跳馬戲團」。本次燈季特別與彰化子弟九把刀執導的二○二六年春節賀歲電影《功夫》合作，每週五、六、日推出限定版電影主題燈光秀，開燈當日將有神秘嘉賓出席，絕對精彩。