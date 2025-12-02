彰化歲末演唱會 12/20與你相見
為迎接二○二六年，彰化縣政府將於十二月二十日在彰化縣立體育場舉辦「二○二五彰化歲末演唱會」，昨（二）日上午在縣府中庭舉辦宣傳記者會。王縣長表示，為與鄉親迎接新年，縣府今年邀請九組老、中、青喜愛的實力歌手輪番開唱，演唱會壓軸邀請到十二月二十六、二十七日在小巨蛋舉辦個人演唱會的「情歌王子」李聖傑！還有聽團群喜愛的糜先生及小男孩樂團、備受喜愛的創作歌手陳華、唱功深厚的金曲歌后孫淑媚、彰化之光金曲歌王翁立友，還有人氣歌手洪暐哲、鐘卓融Zorn及裴安，陪伴大家用音樂點燃歲末的熱情！以及美食市集與壓軸四八○秒的絢爛煙火秀，與鄉親一起開心迎接嶄新的二○二六年。
王縣長表示，晚會當天只要憑十一、十二月發票兌換摸彩券，就有機會把大獎帶回家！包括星宇航空台中到日本的雙人來回機票、光陽一二五機車二台、六十五吋液晶電視、洗衣機、冰箱等超級好禮，讓大家看得開心、吃得盡興，還有機會抱回大獎！
王縣長表示，除了聆聽好歌，也希望邀請全國民眾趁著歲末安排兩天一夜的彰化小旅行。彰化有許多充滿特色的景點，包括充滿懷舊感的小西街、高賓閣；適合全家大小漫步的天空步道，小朋友最喜愛可以盡情放電的「八卦山親子探索區」及「天空遊戲場」。還有來到彰化必吃的爌肉飯、肉圓及麻糬等眾多美食，必定不虛此行。
王縣長表示，十二月十四日晚間將在縣立美術館廣場點亮聖誕樹，當日下午四時開始有彰化縣音樂河社會福利協會辦理的園遊會及精彩舞台表演。還有大家期待的「二○二六彰化月影燈季」，將於十二月二十七日點燈，一直展出至一一五年三月一日為期六十五天，以馬年為主題，結合RODY跳跳馬知名IP及特別嘉賓櫻桃小丸子、燈光秀、旋轉木馬，將大佛風景區裝扮成「跳跳馬戲團」。本次燈季特別與彰化子弟九把刀執導的二○二六年春節賀歲電影《功夫》合作，每週五、六、日推出限定版電影主題燈光秀，開燈當日將有神秘嘉賓出席，絕對精彩。
其他人也在看
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 76
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱 陸媒駁「假的」：彩排過程
日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 152
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 天前 ・ 67
中國演唱會突遭取消！濱崎步恩師爆「前一晚內幕」喊可怕：被逼到角落
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。日本愛貝克思（Avex）會長松浦勝人透露演唱會臨時遭喊卡的內幕。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 8
濱崎步上海演唱會突遭取消！堅持「獨自登台」錄完整場，粉絲心碎哭爆
日本天后濱崎步原訂29日在上海舉辦的演唱會，卻在前一天突接到「演出取消」通知。濱崎步仍堅持走上空無一人的舞台，獨自完成全場演出並全程錄影，讓粉絲們感動又不捨。造咖 ・ 3 天前 ・ 31
55歲玉女歌手罕露面！孟庭葦「逆齡狀態」美成這樣 鬆口演唱會計畫
55歲「月亮公主」孟庭葦久未公開露面，日前於香港獲頒「2025 華人榜 MACA 藝術成就獎」，站上舞台狀態極佳、氣質如昔，展現一貫淡然卻獨具辨識度的優雅。最令孟庭葦驚喜的是，上一屆MACA藝術成就獎得主、演藝圈重量級前輩楊惠姗也參與此盛宴；她特別提到對方，稱這位亦師亦友的前輩，是她心中長年追尋的榜樣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
AAA頒獎典禮集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等華麗卡司 入場須知、彩排福利、直播平台一次看
韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，也於 11 月 24 日確認將由三立都會台完整播出盛典，敬請鎖定！此外，隔天還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，目前參加藝人和表演卡司都尚未公開，不過本次頒獎典禮將由「IVE」人氣女神張員瑛與「2PM」出身、演技男神李俊昊共同主持，消息一出K-POP粉絲紛紛引頸期盼，希望自己喜歡的偶像能來到台灣參與盛會！AAA頒獎典禮時間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 個月前 ・ 11
2025 MAMA Day2 典禮亮點／周潤發白髮現身「關燈1分鐘致哀」 GD四冠王勇奪「年度藝人大賞」
韓國年度音樂盛事2025年MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards）相隔七年再到香港舉辦，卻遭遇傷亡慘重的大埔宏福苑世紀大火，導致28日、29日一連兩晚的頒獎典禮，只剩下頒獎和表演兩大部分，至於紅毯和現場藝人席則全數取消。 原本多家媒體報導，周潤發因為香港大火將缺席MAMA頒獎典禮，沒想到活動第二天（11月29日），他卻給了所有人一個意外驚喜，不僅親自來到現場，還帶領大家起立默哀，觀眾席更有人大喊「香港加油」，讓許多人熱淚盈眶。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 天前 ・ 發起對話
濱崎步「福岡太妹」硬槓 恩師揭殺雞儆猴顫抖內幕
濱崎步原訂 11 月 29 日在上海開唱，卻在前一晚臨時遭通知取消；她的恩師、avex會長松浦勝人揭露整起事件的創傷真相，指出舞台已耗時5天搭建完成、近 200 名中日工作人員全數到位，但「就在前一晚，一切在無聲的情況下崩塌」。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 發起對話
濱崎步上海0觀眾照唱 難忘「對空氣演出」粉絲讚：很敬業
日本歌姬濱崎步原定上週六（29）要在中國上海舉辦演唱會，但在開唱前一天被「不可抗力的因素」取消，昨（11/30）晚她在社群平台發文，證實自己在「零觀眾」情況下，獨自完成從第一首歌到安可曲的表演，還在I台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
MAMAMOO頌樂化身宇宙女皇開唱 太常來萌生「想在台灣買房」
韓國女團MAMAMOO隊長頌樂（Solar）於11月30日在台北國際會議中心舉行第三次個人亞洲巡迴演唱會《Solar 3rd CONCERT “Solaris”》，這也是巡演的最終站。她以宇宙為主題打造沉浸式舞台，帶領粉絲「容順」展開星際冒險，並以四種不同風格呈現多面魅力，全程用中文與粉絲互動，展現滿滿誠意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
濱崎步在上海對1.4萬空位開唱 她社群曬照曝無奈心境「像被抽空」
日本天后濱崎步原定11月29日在中國上海舉辦濱崎步2025亞洲巡迴演唱會上海場，開唱前一日遭通知「因不可抗力因素」緊急取消。儘管現場無觀眾，她毅然決然帶著舞群完成演唱會全程，並在週日晚間曝光表演照片，透過社群公開。有意思的是，這組透過FB、X與IG同步釋出的照片，卻未見於她的微博帳號。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
2025彰化歲末演唱會12/20登場 強大卡司曝光
中部中心／李文華 彰化報導來唱唱跳跳吧！一年一度的彰化縣歲末演唱會，即將登場，20日將在彰化縣立體育場舉行，今天（2日）宣傳記者會，預告了強大卡司，活動現場將有美食市集，在活動尾聲，還準備了長達480秒的煙火秀！2026即將到來，彰化縣一年一度的"歲末演場會"，也將熱烈登場！彰化縣長王惠美：「一年一度的演唱會即將在12/20，在彰化縣立體育場來舉行，這次為大家安排，老中輕的歌手，壓軸是李聖傑，包括有糜先生陳華，還有小男孩樂團，以及大家很喜歡的洪暐哲。」"彰化歲末演唱會"12/20登場 李聖傑.糜先生輪番獻唱（圖／民視新聞）活動邁入第7年，今年12/20將在體育館閃亮登場，表演陣容彭湃，超強歌手，輪番上陣演出，現場還準備了3000份在地美食，發送給民眾品嘗，到了活動尾聲，還有長達480秒的煙火秀！彰化縣長王惠美：「歡迎大家把握12/20的時間，來我們的歲末演唱會，另外12/27也會在月影燈季，要做點燈的活動，這個活動會一直到2026年3月1日。」彰化歲末籌備一系列活動 縣長王惠美:與民眾一起迎接2026（圖／民視新聞）歲末演場會，緊接著又有月影燈季，彰化縣府，籌備一系列活動，也是希望，能讓民眾，充實的迎接2026年。原文出處：２０２５彰化歲末演唱會 １２／２０登場、強大卡司搶先看 更多民視新聞報導濱崎步才公開！中國「抓替死鬼曬1證」稱空場是假的…網看傻：越描越黑濱崎步「上海事件」懶人包！中國否認「無人秀」遭打臉硬拗? 濱崎步"一人演唱會" 中國官媒:假的.是彩排外流民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
濱崎步上海演唱會遭取消！她說：教訓到的是中國人！
論壇中心／綜合報導日本流行天后濱崎步原定11月29日在上海舉行演唱會，演出前一天卻無預警以「不可抗力因素」被取消，但她仍在現場無觀眾的情況下完成演出，並透過社群平台分享演出畫面。資深媒體人詹凌瑀認為，中國打壓濱崎步，真正教訓到的並不是日本人、而是中國人，演唱會喊卡對中方的影響比對日方還大。詹凌瑀在《台灣向前行》節目中指出，濱崎步的演唱會在中國一定有負責演出事務代理的公司，也會有相關的工作人員，現在演唱會不辦要退票，相關的成本都已經投入，如此代理公司的損失會有多少？況且還有合約違約的問題。另外，再加上從中國各地來到上海參加演唱會的人，飯店及其他行程都已經訂好，「你說停就停，這一些人的損失有沒有想過」？同場來賓、身為濱崎步忠實歌迷的政治評論員黃益中也特別強調，濱崎步這位女性「不是中國人能夠想像的」，當年曾經為了恩師不惜與唱片公司槓上。黃益中指出，濱崎步的個性堅毅，這次上海演唱會「你不讓我粉絲進來，沒關係，我照樣唱給你聽」，還在社群平台不斷轉發台灣媒體報導的限時動態，就是一個無聲的抗議。黃益中認為，濱崎步可能從此就損失了中國14億人口的市場，但沒有那14億人口，濱崎步一樣是巨星，是全亞洲、全世界的巨星，「濱崎步就是濱崎步」。原文出處：濱崎步上海演唱會被迫取消！詹凌瑀：其實真正教訓到的是中國人！ 更多民視新聞報導藍營「私下超討厭柯、昌」！黃國昌遭爆：不選機率升高！吳怡農曝北市民調！簡舒培喊話：做「這事」選對會才會挺！台積電提告羅唯仁！律師曝更重要目的：瞄準英特爾這件事！民視影音 ・ 21 小時前 ・ 1
《要塞英雄》神級演出！遊戲版「終局之戰」千萬玩家參與，哥吉拉初音鋼鐵人合作IP全集結亂鬥
Epic Games 旗下熱門大逃殺遊戲《要塞英雄》（Fortnite）在最近舉辦了名為「Zero Hour」的章節最終大事件，誇張的規模吸引了全球超過 1,050 萬名玩家登入遊戲參與，加上各大實況平台的觀眾，總觀看人數再增加 300 萬人。而這場活動最精彩的是，其龐大的場面和跨 IP 的整合，被許多外媒與社群玩家戲稱為遊戲界的《復仇者聯盟：終局之戰》，以及《一級玩家》最終戰重現。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 55
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 90
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 5
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 61
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2