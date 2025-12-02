彰化歲末演唱會 480秒焰火壓軸
記者吳東興∕彰化報導
為迎接二０二六年，彰化縣政府十二月二十日在縣立體育場舉辦歲末演唱會，今年邀請九組實力歌手輪番開唱，陪伴大家用音樂點燃歲末的熱情！還有美食市集與四百八十秒絢爛煙火秀壓軸，與鄉親一起開心迎接二０二六。
縣長王惠美表示，晚會當天只要憑十一、十二月發票兌換摸彩券，就有機會把大獎帶回家！包括星宇航空台中日本雙人來回機票、光陽機車、六十五吋液晶電視、洗衣機等。
王惠美說，十四日晚間將在縣立美術館廣場點亮聖誕樹，當日下午四時開始有彰化縣音樂河社會福利協會辦理的園遊會及精彩舞台表演。還有大家期待的「二０二六彰化月影燈季」，將於二十七日點燈，一直展至明年三月一日為期六十五天，以馬年為主題，結合ＲＯＤＹ跳跳馬知名ＩＰ及特別嘉賓櫻桃小丸子、燈光秀、旋轉木馬，將大佛風景區裝扮成「跳跳馬戲團」。
燈季特別與彰化子弟九把刀執導的二０二六年春節賀歲電影《功夫》合作，每週五、六、日推出限定版電影主題燈光秀，開燈日將有神秘嘉賓出席。
其他人也在看
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 114
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 79
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 89
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩
香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。TVBS新聞網 ・ 22 小時前 ・ 21
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱 陸媒駁「假的」：彩排過程
日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 152
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 天前 ・ 67
中國演唱會突遭取消！濱崎步恩師爆「前一晚內幕」喊可怕：被逼到角落
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。日本愛貝克思（Avex）會長松浦勝人透露演唱會臨時遭喊卡的內幕。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 8
為32元電鍋清潔隊員遭判刑 藍委要提案修法了
[Newtalk新聞] 台北市環保局黃姓清潔隊員涉嫌將回收的電鍋轉贈給拾荒婦人，遭檢方依貪污罪起訴。士林地方法院審理後，今（2日）判處黃男有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年，全案可上訴。使得該案再次引發輿論爭議。國民黨立委蘇清泉則透露，國民黨立委翁曉玲已為此案提案修《貪汙治罪條例》， 要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法。 起訴書指出，黃姓清潔隊員去年7月26日晚間6時42分許，將隨車時所收運的大同電鍋（價值新台幣32.56元）放到自己的小貨車上，帶回家中，在確認電鍋可使用後，翌日，將電鍋帶到新北市新莊區忠誠街、中泰街一帶，贈送給一名真實姓名、年籍均不詳的婦人。黃姓清潔隊員後來向法務部廉政署北部地區調查組廉政官自首，士林地檢署今年6月間依貪污治罪條例起訴。 蘇清泉則諷刺，比照近日曝光最大宗詐騙案「太子集團」在台涉詐金額45億元，25名嫌犯有20人交保，交保金額僅5萬元至100萬元，這名清潔隊員的好心，反受司法不可承受之重，其不公待遇簡直令人髮指。 蘇清泉透露，翁曉玲為此提案修《貪汙治罪條例》，要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法，他十分認同，收新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 36
台61車禍「工程防撞車整個被鏟起」休旅車卡車底…22歲男重傷送醫
台61線西濱快速道路昨（11月30日）發生一起死亡車禍。一名張姓男子（22歲）駕駛休旅車行經雲林麥寮南下路段時，不明原因追撞上正在施工的工程防撞車，休旅車直接卡進工程車底下，張男因此受困；消防救護人員到場後，隨即將人救出，但張男已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
勞動基金10月大賺3千億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬元
台股10月份驚驚漲，勞動基金運用局今（1）日公布10月最新勞動基金績效，單月賺進3,006億元，創單月新高；前10個月收益達8,595億元，收益率為12.46%，整體勞動基金規模為7兆5,646億元。其中，新制勞退基金賺5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 79
香港大火、港警再出手！前任區議員被捕
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至發稿時間為止，已知造成至少146人死亡、79人受傷，並有若干人仍處於失蹤狀態，54具遺體待辨認。香港社會處於敏感之際，「大埔宏福苑火災關注組」在網路上...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 86
55歲玉女歌手罕露面！孟庭葦「逆齡狀態」美成這樣 鬆口演唱會計畫
55歲「月亮公主」孟庭葦久未公開露面，日前於香港獲頒「2025 華人榜 MACA 藝術成就獎」，站上舞台狀態極佳、氣質如昔，展現一貫淡然卻獨具辨識度的優雅。最令孟庭葦驚喜的是，上一屆MACA藝術成就獎得主、演藝圈重量級前輩楊惠姗也參與此盛宴；她特別提到對方，稱這位亦師亦友的前輩，是她心中長年追尋的榜樣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
左營槍擊命案槍手楊云豪逃逸出境 檢方發布殺人通緝
南部中心／民視新聞綜合報導一名詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗遭開16槍死亡，警方調閱數百支監視器，查出槍手是來自新北市的楊云豪，據了解他本身前科累累，也曾當過車手，但他槍殺羅男後，在共犯接應下，已偷渡出境，目前全案無法偵審，檢方在上月28日發布殺人通緝。楊云豪在8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開。（圖／民視新聞）51歲的詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗，在高雄左營文學路，被埋伏槍手連開16槍，案發至今超過三個月，槍手仍在逃，檢警調閱上百隻監視器，研判槍手已偷渡出海。槍手就是照片上的這位，27歲的楊云豪，平時出沒新北市三重、土城一帶，前科累累的他曾犯下多起毀損、妨害自由、毒品、詐欺、傷害等罪，也當過詐欺車手，所涉案件均非重罪，不料這回卻成了重案槍手。被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密。（圖／民視新聞）被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密，8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開，又逃到桃園藏匿，但警方到新竹攻堅撲空，後來楊在共犯協助下逃往屏東，後來從東港搭小琉球籍漁船成功偷渡出海。非當事律師李茂增：「只要證據夠的話，聲源：非當事律師李茂增，檢察官當然可以依法起訴，人是已經確定的，所以檢方應該會發布通緝，聲源：非當事律師李茂增，一入境就予以逮捕，法院審判就不一樣，法院尤其是一審，一定要被告到場。」楊云豪犯案過程到到逃亡路線，疑似早有規劃，如今偷渡出境，無法讓全案偵審，橋頭地檢已在11月28號發布殺人通緝，全面追捕。原文出處：左營槍擊命案槍手楊云豪逃逸出境 檢方發布殺人通緝 更多民視新聞報導高雄槍擊案! 通緝犯遭"行刑式"連開16槍 嫌犯燒汽車滅證畫面曝光！遛狗男遭連開16槍斃命 陳其邁：速將涉案人繩之以法高雄槍擊案狂轟16槍 警逮車主.接應共犯 槍手仍在逃民視影音 ・ 2 小時前 ・ 1
AAA頒獎典禮集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等華麗卡司 入場須知、彩排福利、直播平台一次看
韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，也於 11 月 24 日確認將由三立都會台完整播出盛典，敬請鎖定！此外，隔天還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，目前參加藝人和表演卡司都尚未公開，不過本次頒獎典禮將由「IVE」人氣女神張員瑛與「2PM」出身、演技男神李俊昊共同主持，消息一出K-POP粉絲紛紛引頸期盼，希望自己喜歡的偶像能來到台灣參與盛會！AAA頒獎典禮時間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 個月前 ・ 11
新北市65歲長輩破80萬人 侯友宜推「10大友善樂齡政策」迎新世代
新北市府今天在新北市民廣場舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動，安排社區關懷據點長輩展演，與市集攤位，市長侯友宜表示，新北市65歲以上長輩現已逾80萬人，邁入超高齡時代，市府推出「10大友善樂齡政策」，像提前完成120家日照中心建置，以更完整的支持系統，迎接新時代。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「醫師加班費免稅」真的來了！ 衛福部證實拍板、盼明年報稅適用
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內醫護人力流失嚴重，關鍵之一就是待遇，衛福部為止拋出「醫師加班費免稅」新政策。健保署署長陳亮妤今（2）日證實，已獲醫界及跨黨派立委高度共識，也跟財政部進行非常多的溝通，目前草案已送進衛福部，預計比照警消人員，若醫師的加班時數超過一定比例，就能減稅，希望今年年底上路，明年報稅就可以適用。 陳亮妤上午出席健保署「癌症治...匯流新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
嫌犯抓到了！「夜店大亨」夏天倫遭砍殺 犯案逃逸後竟「做了這事」
即時中心／温芸萱報導有「夜店大亨」之稱的夏天倫昨（30）日晚間在台北市遭兩名男子持利器、辣椒水突襲，同行女友也被噴傷。警方獲報後立即送醫並成立專案小組，漏夜調閱監視器鎖定犯嫌，並查扣刀械、棍棒、辣椒水等證物。林姓主嫌逃逸後又自首，警方初判本案具預謀性，至於是否與夏天倫近日與前妻「名媛界大S」黃廉盈的財務糾紛有關，仍待檢警進一步釐清。民視 ・ 1 天前 ・ 6
車牌吊扣變吊銷！ 台中12警、17代辦業者遭起訴｜#鏡新聞
台中17名汽車代辦業者，利用修法前漏洞，陸續找12名熟識的員警幫忙，把154輛吊扣車牌的車輛，改開立吊銷的罰單，如此一來，只要驗車就能重新領牌提早上路，代辦業者每件收費約2萬元，不法獲利308萬，而12名員警雖然沒收賄，但圖利金額合計至少4400萬元，29人都被起訴，涉案員警也遭到停職。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 1
黑道尋仇! 天道盟黑狗西門町停車場遭砍"當街斷腳筋"
社會中心／綜合報導地下停車場，驚傳喋血案件！天道盟綽號"黑狗"的一名賴姓大哥，週一中午，在台北市西門町的一處停車場，被人砍傷，雙腳腳筋斷裂，恐怕殘廢，犯案的兩名男子，還在現場冷笑，等員警來抓，警方初步調查，嫌犯也是天道盟成員，宣稱不滿被害人曾經設局，羞辱幫內另一名大哥〝高寶勝〞，才會埋伏報仇。員警大聲喝令，要眼前這兩名穿著黑衣的男子趴下，只見嫌犯高舉雙手，相當配合，就在幾分鐘前，他們兩人持刀尋仇，把一名天道盟的賴姓大哥，砍到血濺地下停車場，兩腳的傷口，深可見骨。來到事發現場，地上的血跡，依舊清晰可見，觸目驚心。目擊者說，兩人尾隨在他後面，突然就不知道什麼原因，就把他兩隻腳小腿那個腳筋砍斷，然後就出血這樣。台北市西門町商圈地下停車場，驚傳砍人事件。（圖／翻攝畫面）事發在台北市萬華區，週一下午兩點左右，位在西門町的一棟大樓地下停車場，警方調查，被砍的賴姓男子，是天道盟的大咖，江湖上人稱"黑狗"。他疑似在幾年前，設局羞辱同為天道盟不倒會大哥的"南萬華教父"高寶勝。今年十月中，高寶勝癌症過世，12月1號，在板橋殯儀館舉辦告別式之後，他的義子徐姓男子，就帶著一名小弟，持開山刀埋伏報仇，當場砍斷黑狗的雙腳腳筋，兩人犯案後，還報警自首，留在原地冷笑，等待警方到場。知情人士表示，恩怨是很多年前就有恩怨了，兩人就為了土方的事情，而且寶勝被弄得很沒面子，所以他就耿耿於懷，後來很多他們一些大佬兄弟出來喬緩頰，但是寶勝就是一口氣嚥不下來。台北市西門町商圈地下停車場，驚傳砍人事件。（圖／翻攝畫面）萬華警分局偵查隊副隊長施仁捷表示，現場發現一名腿部刀傷的賴姓民眾，另現場兩名犯嫌，站立於旁稱其所為，惟稱等待律師到場，才願意陳述。根據了解，"黑狗"賴姓男子，平常行事狠辣，是前天道盟盟主羅福助的左右手，1996年8月，時任立委的廖學廣被關狗籠的事件，警方還一度懷疑他涉入其中，這回下半身遭砍十幾刀，雙腳可能因此殘廢，警告意味濃厚，警方擴大調查，要避免黑幫尋仇，引發腥風血雨。原文出處：黑道尋仇! 天道盟黑狗西門町停車場遭砍"當街斷腳筋" 更多民視新聞報導越南正妹「帶槍劫獄黑幫男友」！記者竟喊「胸很大」 遭吊銷三環幫命案追出"權利車詐騙" 黑幫愛用犯案工具保護令生效竟惱羞成怒砍30刀割喉殺害前女友 劉男羈押禁見3月民視影音 ・ 6 小時前 ・ 發起對話